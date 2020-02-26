Türkiye'den yeni tip koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbir

Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de bir dizi sağlık ve güvenlik tedbiri alındı, İran'a açılan sınır kapıları geçici kapatıldı.

Hastalığın İran'da görülmesinin ardından ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik ve solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtileri bulunan yolcuların sınırdan girişlerine izin verilmedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, İran gündemiyle yaptığı toplantının ardından sınır hareketinin azaltılması yönünde tavsiye kararı verdi. İran'daki tablonun ağırlaşması nedeniyle komşu ülkeyle sınırların geçici kapatılması kararı alındı.

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve ilgili diğer bakanlıklarla koordineli alınan karar, İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili bilgilendirildi.

Genelgenin ardından İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

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İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı:

"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1."

Türkiye'de vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Şubat'ta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından, erken dönemde aldıkları tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı Türkiye'den uzak tutmayı başardıklarını açıkladı.

Tüm süreçleri şeffaflıkla yönettiklerini belirten Koca, "Kovid-19 yani yeni koronavirüse ülkemizde şu ana kadar rastlanmadı ve bulunmadı. Çabamız bundan sonra da olmaması yönünde." dedi.

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Koca, vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemlerin önceden belirlendiğini, yeteri kadar antiviral ilaç ve medikal malzeme gibi ihtiyaçların depolandığını, tedarik zincirinin sağlam olduğunu ve bu noktada endişe edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Çin'deki Türk vatandaşları getirildi

Kovid-19 salgınının yaşandığı Vuhan kentindeki Türk vatandaşları, organize ve yüksek koordinasyona sahip bir operasyon sonucunda askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Vuhan'da yaşayıp Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşların, ambulans uçakla sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi sağlandı.

Türkiye'ye getirilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, tahliye edilenlerden alınan numunelerin sonuçlarının negatif olduğunu, bu kişilerin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini açıkladı.

Tren seferleri durduruldu

Türkiye ile İran arasında karşılıklı işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri de Kovid-19 tehlikesi nedeniyle geçici durduruldu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki demir yoluyla yolcu bağlantısının da düne kadar Ankara-Tahran-Ankara hattında haftada bir gün çalışan Trans Asya ve Van-Tahran-Van hattında yine haftada bir gün çalışan Van-Tahran trenleriyle gerçekleştirildiği belirtilerek "Türkiye- İran arasında karşılıklı işleyen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri 23 Şubat Pazar saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu." ifadelerine yer verildi.

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Bu çerçevede Türkiye'nin İran'a açılan kapılarından biri olan Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Kovid-19 tedbirleri en üst düzeye çıkartıldı.

Tedbirler doğrultusunda önceki gün saat 17.00 itibarıyla İranlıların ve diğer yabancıların söz konusu sınır kapısından yurda girişine izin verilmiyor, Türkiye'den İran'a geçişler ise kontrollü devam ediyor.

Bu gümrük kapısındaki önlemler çerçevesinde, idari bina, personel çalışma ve yolcu alanları da dahil bütün kapalı ve açık alanlar virüse karşı dezenfekte edildi. Gümrük personeli ise işlemleri plastik eldiven ve maske takarak gerçekleştiriyor.

İran üzerinden yurda giriş ya da çıkış yapacak Türk vatandaşları için de sınır kapısında bir dizi önlem alındı.

Sınır kapısından yurda araç ve yaya girişinde sadece Türk vatandaşlarına izin veriliyor, İranlılara ise izin verilmiyor. Türkiye'den ülkelerine dönmek isteyen İranlılar da sınır kapısından ülkelerine gidebiliyor.

Tedbirler kapsamında İran’dan yurda giriş yapan Türk vatandaşları, polis ve gümrük işlemleri başlamadan önce sınır kapısı girişinde tek tek termal kameradan ve sağlık taramasından geçirilerek yurda alınıyor.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bu işlemler için sınır kapısında doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanını görevlendirdi.

Hastanelerde gerekli tedbirler alındı

Taramalarda Kovid-19 şüphesi görülmesi halinde bu vatandaşların ambulansla götürülecekleri çevre illerdeki hastanelerde de olası durumlara karşı tedbirler artırıldı.

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Önlemler kapsamında, sınır kapısında görev yapan güvenlik görevlileri ve diğer görevlilere maske ve plastik eldiven dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince sınır kapısında görevli gümrük çalışanlarına da görevde kullandıkları dezenfektanlara ilişkin eğitim verildi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler çerçevesinde, Türkiye'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan kapısı Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda da emniyet ve sağlık önlemleri alındı.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, Iğdır'ın sınır ili olması sebebiyle Kovid-19 salgınına karşı gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin ilk andan itibaren alındığı belirtilen açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Van'da şüpheli vakalar için özel bölüm oluşturuldu

İran'da koronavirüs nedeniyle ölümlerin yaşanmasının ardından komşu ülkeyle yaklaşık 300 kilometre sınır hattı bulunan Van'da, üst düzeyde önlemler alındı. İlk etapta Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevlendirilen doktor ve hemşireler, Türkiye'ye giriş yapanları sağlık kontrolünden geçirdi.

Sağlık Müdürlüğü, şüpheli vakalar için söz konusu kapıda sağlık odası oluşturdu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yataklı acil servis bölümünü de bunun için ayırdı.

Ayrıca kapıya, vücut ısısını ölçerek şüpheli vakaların daha kolay tespit edilmesi amacıyla termal kameralar kuruldu. Sınır kapısındaki şüphelilerin hastanedeki özel bölüme götürülmesi için de bir ambulans tahsis edildi.

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Gerekli hijyenin sağlanması için maske ve dezenfektan desteği verilen sınır kapısında, Sağlık Müdürlüğü ekipleri virüsten korunma konusunda personele ve sınırdan geçenlere eğitim verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valiliklere gönderilen genelge kapsamında Kapıköy Gümrük Kapısı 23 Şubat'ta geçici olarak giriş çıkışlara kapatıldı. Tedbirler doğrultusunda önceki gün önceki gün saat 17.00'den bu yana yabancıların İran üzerinden yurda girişine izin verilmiyor, Türkiye'den gidişler de kontrollü sağlanıyor.

Van Valiliği de virüsten korunma yollarıyla ilgili Türkçe, İngilizce ve Farsça afişler bastırdı, sınırdan yasa dışı yollarla girmeye çalışan göçmenlerle muhatap olan askeri birlikler, jandarma, emniyet ve ilgili kurum personeli ile okullarda bilgilendirme çalışmaları başlattı.

Sağlık Bakanı Koca, Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan ve gözlem altında tutulan 5 kişinin tahlil sonuçlarının, Kovid-19 açısından negatif çıktığını açıkladı.

Hakkari'de de sınır kapıları kapatıldı

Hakkari'de de koronavirüs nedeniyle İran'a açılan Esendere Sınır Kapısı kapatıldı, Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı'nda da yeni önlemler alındı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle termal kameraların kurulduğu Esendere Sınır Kapısı'nda, İran tarafından sadece Türk vatandaşların girişine izin veriliyor, Türkiye'den İran'a geçişler de kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sınır kapısında görevlendirilen doktorlar, 24 saat esasına göre giriş-yapan yolcuları sağlık taramasından geçiriyor.

Irak'ın Necef kentindeki İranlı bir öğrencide virüs tespit edilmesi üzerine bu ülkeye açılan Üzümlü Sınırı Kapısı'nda da tedbir alındı.

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Bu kapsamda kapıdan giriş çıkış yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 1 hemşire tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Gümrük Müdürlüğü çalışanları, işlemler sırasında plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanıyor.