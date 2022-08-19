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ANKARA

Türkiye'nin 24 madalyası var: Devlet, şeref, övünç ve üstün hizmet

MHP lideri Bahçeli'nin terörle mücadelede fedakarlık gösterenlere “Şeref Madalyası verilsin” önerisinden sonra Türkiye’deki madalya ve nişanlar gündeme geldi. 24 madalya ve nişan şu 4 grupta toplanıyor: Devlet Şeref Madalyası, Devlet Övünç Madalyası, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Devlet Savaş Madalyası.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Türkiyenin 24 madalyası var: Devlet, şeref, övünç ve üstün hizmet
Arşiv.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörle mücadelede fedakarlık yapan asker ve siyasilere Devlet Şeref Madalyası önerisi ile devletin verdiği madalyalar gündeme geldi. Türkiye’nin Devlet Şeref Madalyası dışında üç madalya türü daha var. Madalya ve nişan çeşidi ise 24’ü buluyor. Türkiye’de madalya ve nişanlar 2933 sayılı yasa ile düzenleniyor, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretiliyor. Söz konusu kanun devlet madalya ve nişanlarının çeşidi, verilecek kişilerin belirlenmesine kadar olan esasları içeriyor.

DEVLET, ŞEREF, ÖVÜNÇ VE ÜSTÜN HİZMET

  • Türkiye adına çalışmış ve başarılar elde etmiş kişilere verilen Devlet Madalyası 4 gruba ayrılıyor. Bunlar Devlet Şeref Madalyası, Devlet Övünç Madalyası, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Devlet Savaş Madalyası.
  •  Devlet Savaş Madalyası, kendi içinde ‘Birinci Derece Devlet Savaş Madalyası’ ve ‘İkinci Derece Devlet Savaş Madalyası’ olmak üzere ikiye ayrılıyor. Devlet Şeref Madalyası, Türkiye'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için feragat ve fedakârlık gösterenlere veriliyor.
  • -Devlet Övünç Madalyası, yurt içinde ve dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarılı çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne gurur kaynağı teşkil edenlere sunuluyor.
  • -Devlet Üstün Hizmet Madalyası, herhangi bir alanda, feragat, fedakârlık ve gayreti ile yapılan çalışmalarla, emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine katkısı olanlara veriliyor.
  • -TSK Savaş Madalyası ise savaş takdirnamesi alan kişilere veriliyor.

YABANCILARA DEVLET VE CUMHURİYET NİŞANI

- Devlet Nişanı ve Cumhuriyet Nişanı ise mensup olduğu devlet ile Türkiye Cumhuriyeti arasında dostça ilişkilerin gelişmesinde ve milletlerin yakınlaşmasını sağlayanlara takdim ediliyor.

İşte o ödüller

  • Devlet madalya ve nişanları ise tek tek şöyle: Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı, Liyakat Nişanı, Devlet Şeref Madalyası, Devlet Övünç Madalyası, Devlet Üstün Hizmet Madalyası, TSK Savaş Madalyası (Birinci Derece), TSK Savaş Madalyası (İkinci Derece), TSK Şeref Madalyası (Birinci Derece), TSK Şeref Madalyası (İkinci Derece), TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası (Kıbrıs), TSK Övünç Madalyası (Birinci Derece), TSK Övünç Madalyası (İkinci Derece), TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Hizmet Madalyası, TSK Başarı Madalyası, TSK Başarı Madalyası (Kıbrıs), TSK Liyakat Madalyası, TSK Liyakat Madalyası (Kıbrıs), TSK Şeref Nişanı, TSK Övünç Nişanı, TSK Hizmet Nişanı, TSK Liyakat Nişanı.

MHP lideri Bahçeli'den 'Devlet Şeref Madalyası' önerisi
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