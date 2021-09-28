Türkiye'nin en doğusundaki 80 bin anti personel mayını temizlenecek

Yaklaşık 4.2 milyon metrekare alanda bulunan anti personel mayınlarının temizlenmesi amacıyla AB tarafından finanse edilen, UNDP ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından yürütülen projenin ikinci etabı, Türkiye-İran sınırında yapılacak açılış programıyla yarın başlayacak.

Yurdun en doğusundaki mayınların temizlenmesi amacıyla proje kapsamında Iğdır'a gelen AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

Meyer-Landrut ve beraberindeki Sivil Toplum, Temel Haklar, Adalet ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, AB Komisyonu Üyeleri Yeşim Boyalar ile Miray Akdağ ve Proje Yöneticisi Ulrich Rainer, Sarıibrahim ile valilik makamında bir süre görüşme yaptı.

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Meyer-Landrut, görüşme sonrasında, mayın temizleme projesi kapsamında Iğdır'a geldiklerini söyledi.

OTTOWA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TEMİZLENİYOR

Projenin AB tarafından finanse edildiğini belirten Meyer-Landrut, "Yarın Iğdır'da bizim finanse ettiğimiz mayın temizleme projesinin etkinliğine katılacağız. Proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanıyor. Proje kapsamında, son derece tehlikeli olan ve Türkiye'nin de 2004 yılında imzaladığı Ottowa Sözleşmesi kapsamında yasaklanmış olan anti personel kara mayınları temizleniyor." dedi.

FOTOĞRAF 16 Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) Tabur Komutanlığı ekipleri, İran sınırı boyunca mayınlı sahaların keşif ve tespitini yaparak, mayın temizlik faaliyeti icra ediyor. Bölgede aralıksız devam eden duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) Tabur Komutanlığı ekipleri, İran sınırı boyunca mayınlı sahaların keşif ve tespitini yaparak, mayın temizlik faaliyeti icra ediyor. Sağlık ekiplerinin de eşlik ettiği 13'er kişilik 8 Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) timi, hava şartlarının uygun olduğu günlerde sınır ve iç güvenlik bölgelerine çıkarak, özel kıyafetlerini giyip, mayın arama ve imha çalışmaları yürütüyor. Sınır güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan modüler beton duvar sistemleri güzergahında görev alan ÖMAT timleri, 65 günde detektör köpeklerin de desteğiyle yaklaşık 2 bin 500 mayını imha etti. Hatay, Iğdır ve Ağrı sınır hattında da daha önce görev alan ekipler, toplam 37 bin mayını imha ederek hudut hattındaki duvar örme çalışmalarının daha güvenli şekilde yürütülmesini sağladı. Mine clearance activities on the Iranian border Sınır hattında yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için modüler duvar örme, hendek kazma ile gözetleme kulelerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bölgeye takviye olarak özel harekat polislerinin yanı sıra takviye olarak askeri birlikler de sevk edildi. Özel harekat polisleri, jandarma, hudut ve komando birlikleri ile güvenlik korucuları, sağladıkları koordinasyonla, 295 kilometrelik Van-İran sınırını zırhlı araçlar, drone, termal kamera, İHA ve SİHA'ların da desteğiyle 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor. Gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hududun daha güvenli olması için gece gündüz görev alan güvenlik güçleri, tespit ettikleri yasa dışı geçişlere ve kaçakçılık olaylarına anında müdahale ediyor. Mine clearance activities on the Iranian border Mine clearance activities on the Iranian border Mine clearance activities on the Iranian border Mine clearance activities on the Iranian border Mine clearance activities on the Iranian border Mine clearance activities on the Iranian border İran sınırında mayın temizliği devam ediyor Van'da İran sınırında devam eden duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için mayınlı sahaların keşif ve tespitini yapalıp, mayın temizlik faaliyeti icra ediliyor. BiP'te paylaş

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Projenin birinci etabında başarılı bir sonuç elde edildiğini aktaran Meyer-Landrut, "Bu projenin ikinci aşaması, birinci aşamada 18 milyon avro harcadık. UNDP'nin yardımıyla yaklaşık 46 bin adet anti personel kara mayını temizlendi. Şimdi projenin ikinci aşamasına başlıyoruz. O da 18 milyon avroluk bir tutara sahip. İkinci aşamada 80 bin adet kara mayınının temizlenmesi hedefleniyor." diye konuştu.

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TOPLAM 36 MİLYON AVRO HARCANACAK

Sürdürülecek projenin toplam tutarının 36 milyon avro olduğunu aktaran Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"Anti personel mayınların temizlenmesi noktasında iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz. Bu mayınlar son derece tehlikeli. Aynı zamanda Türkiye ile de işbirliğinde bulunduğumuz sınır koruma, sınır kontrolü ve yönetimi alanlarında da zaten bunlar standartlara uygun değil."

FOTOĞRAF 18 Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) Tabur Komutanlığı ekipleri, İran sınırı boyunca mayınlı sahada zorlu bir çalışma yürütüyor. Sınır hattında birinci ve ikinci etaplarda aralıksız şekilde duvar örme çalışmaları yürütülürken, bir taraftan da çalışmaların daha da güvenli yapılması amacıyla özel ekiplerce, bölgedeki mayınlar temizleniyor. 112 sağlık ekiplerinin eşlik ettiği 13’er kişilik 8 ÖMAT timi, sınır ve iç güvenlik bölgelerine çıkarak, özel kıyafetlerini giyip, mayın arama ve imha çalışmaları yürütüyor. Sınır hattında özverili bir çalışma yürüten ekipler, mayınlı sahada ilk etapta keşif yapıyor. Mayınları tespit eden ekipler, daha sonra titiz çalışmanın sonucunda mayını emniyetli bir şekilde etkisiz hale getiriyor. Mayınlar dedektör ve mayın arama köpekleri marifetiyle tespit edilerek elle müdahaleyle etkisiz hale getiriliyor. Daha sonra emniyetli bir şekilde imhası gerçekleştiriliyor. Hassas burunlu mayın arama köpekleri de sahada destek amaçlı kullanılıyor. Gömülü mayınları anında tespit eden hassas burunlu mayın arama köpekleri, ekiplere büyük bir destek sağlıyor. Sınır hattında görevli jandarma ÖMAT timleri, Van - İran sınır hattındaki çalışmalarında şu ana kadar 4 bin 784 mayın tespit ederek imha etti. Ekipler, sınır hattında yaklaşık 77 bin 769 metrekarelik alanı tarayarak temizledi. Öte yandan Hatay, Iğdır ve Ağrı sınır hattında da daha önce görev alan ekipler, şu ana kadar yaklaşık 40 bin mayını imha ederek modüler duvar örme faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağladı. İran sınırında zorlu görev: 4 bin 784 mayın tespit ederek imha edildi Van'ın İran sınırında devam eden modüler duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için mayınlı sahada, zorlu temizlik faaliyeti yürütülüyor. Sınır hattında görevli jandarma ÖMAT timleri, Van - İran sınır hattındaki çalışmalarında şu ana kadar 4 bin 784 mayın tespit ederek imha etti.

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