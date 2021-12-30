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OSMANİYE

Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan 72 santimetrelik Elif Kocaman, zatürre teşhisi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyenin en kısa boylu kadını Elif hayatını kaybetti
Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif hayatını kaybetti.

2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ancak bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman(33), 2011 yılında 69 santimlik ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a bu rekoru kaptırdı. Türkiye'nin en kısa boylu kadını unvanını taşımaya devam eden ve Kadirli ilçesinde yaşayan Elif Kocaman'ın, iki gün önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede zatürre geçirdiği saptandı.

Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif hayatını kaybetti.
DHA
Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif hayatını kaybetti.

Kocaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kocaman, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Kocaman'ın Karabacak köyünde toprağa verileceği kaydedildi.

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