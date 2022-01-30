Gündem Türkiyenin en soğuk kenti oldu Sıcaklık eksi 31,5 dereceye kadar düştü
ARDAHAN

Türkiye’nin en soğuk kenti oldu: Sıcaklık eksi 31,5 dereceye kadar düştü

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün gece ısının sıfırın altında 31,5 dereceye kadar düştüğü Ardahan’ın Göle ilçesi, Türkiye’nin en soğuk kenti oldu.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin en soğuk kenti oldu: Sıcaklık eksi 31,5 dereceye kadar düştü
Sıfırın altında 31,5 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu.

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 31,5 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu.

Termometreler Ardahan’da eksi 22,7, Çıldır’da 20, Posof’ta 16, Damal’da 19,8 ve Hanak’ta eksi 23,9 dereceyi gösterdi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Yavuz Irmak, ’’Şu anda sıcaklık eksi 17 derece ve sabah saatlerinde 35 dereceye kadar düşer. Allah bize yardım etsin. Araçlar çalışmıyor. Gece saatlerinde araçlar donmasın diye yarım saat çalıştırıyoruz. Bu gidişle hep donacağız’’ dedi.

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Muş’ta bir köy kara gömüldü: Köylüler kazdıkları tünelden evlerine ulaştı
FOTOĞRAF 32
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Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü etkili olan yağıştan dolayı kara gömüldü.
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100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınanın da etkisiyle köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara teslim oldu.
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İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkanlarıyla patika yollar oluşturan köy sakinleri, ahırlardaki hayvanlara ulaşabilmek için ise kardan tüneller açtı.
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Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.
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Kar yağışından dolayı bütün evlerin kar altında kaybolduğunu ifade eden köy sakinlerinden Eyüp Omur, ahırlara ulaşmak için tünelleri kullandıklarını söyledi.
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Açtıkları tünelleri Bolu tüneline benzeten Omur, “100 metre Bolu tüneli gibi tünel açtık. Adeta Bolu tüneline benziyor. Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Biz adeta karın altında felç oluyoruz. Yerdeki karlar çatılarla birleşmiş durumda” dedi.
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Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Eyüp Omur, “Her gün her gün kar yağıyor. Kar insan boyunu geçti. Burada çok rüzgar ve tipi oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor, bazı yerlerde ise yarım metre” ifadelerini kullandı.
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8-9 defa damda kar temizliği yaptıklarını vurgulayan vatandaşlardan Mustafa Yöndem ise “Artık kar atacak yer kalmadı. Bu sene 1,5-2 metre kar yağışı var herhalde. Bütün evler kara gömülmüş durumda. Hayat durdu. Damın üstündeki karı aşağı atıyoruz, evlerin önü kapandığı için bir de aşağı inip kapıların önünü temizliyoruz. Bunu yapmak zorundayız yoksa yollar kapanır ve insanlar geçemez. Evlerin önü fazla kapandığı zaman patika yollar yapıp aralardan öyle gidip geliyoruz” diye konuştu.
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Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Title
Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Muş’ta bir köy kara gömüldü: Köylüler kazdıkları tünelden evlerine ulaştı
Muş'un Yukarıyongalı köyünde kalınlığı 4 metreye kadar ulaşan kar nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, hayvancılıkla uğraşan besiciler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor.


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