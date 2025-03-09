Türkiye'nin görünmeyen kahramanları: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın zorlu kış eğitimi

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının görünmeyen yüzü ve önemli unsurlarından biri olan Özel Kuvvetler, Hem Ankara’da hem de Türkiye’nin yüksek dağlık kesimlerinde personelini en zorlu şartlara hazırlıyor. Seçilen personel, öncelikle en az 2-3 yıl kıt'alarda görev yapmış askerler arasından gönüllülük esasıyla belirleniyor. Ardından 46 haftalık özel bir kursa tabi tutuluyorlar. Kursun zorlu safhalarından biri olan soğuk iklim koşullarında, kursiyerlerin zorlu şartlarda operasyon yapabilmesi için eğitim veriliyor. Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak verilen bu eğitimde, Türkiye’de ilk olan simülasyon sistemi 2014'ten bu yana aktif olarak kullanılıyor. Simülasyonlar sayesinde kursiyerler, gerçek hayatta 7 saat sürecek bir eğitimi sadece 1 saatte tamamlayabiliyor. Yaz-kış fark etmeksizin verilen eğitimler, geçe şartlarında da devam ediyor.

Simülasyon eğitimi, özel olarak tasarlanmış dört farklı pistte gerçekleştiriliyor. Bir pistte ileri seviye kayak eğitimi, diğerinde yaralı tahliye sistemi, bir başkasında temel kayak eğitimi ve son olarak hedikle yürüyüş eğitimi veriliyor. Aynı anda 16 kursiyere kadar eğitim verilebilen bu sistemde, personelin karla tanışmadan önce temel duruşları ve hareket tekniklerini öğrenmesi sağlanıyor.





ZORLU KIŞ KOŞULLARINDA HAYATTA KALMA EĞİTİMİ

Eğitimin kış safhasında, özel kuvvet mensupları arazide gerçekleşen uygulamalara katılıyor. Kursiyerler, şiddetli soğuklarda muharebe eğitimi alarak derin karda ve yüksek irtifada harekat yapabilme becerilerini geliştiriyor.

Bu kapsamda, temel kayak eğitimi, tur kayakçılığı ve hedik ile intikal (özel kar yürüyüş teknikleri) gibi önemli dersler veriliyor. Hedikli yürüyüş, 30 cm ve üzeri kar kalınlığında hareket etmeyi kolaylaştırırken, çok dik noktalarda tur kayağı kullanılarak hızlı intikal sağlanıyor.

Ayrıca harekat planlama, ilk yardım, kış dağcılığı ve yüksek irtifaya alışma (aklimitizasyon) gibi kritik konular da eğitim programında yer alıyor. Kursiyerler ayrıca şiddetli soğuklarda uzun süreli harekat icra edebilmek için özel olarak şekillendirilmiş bir muharebe eğitimi alıyor.





GERÇEK MÜDAHALEYE HAZIRLIK

Kursiyerler, çığda arama-kurtarma eğitimlerinden muharebe sahasında iz bırakmadan hareket etmeye kadar farklı alanlarda kendilerini geliştiriyor. Özel kuvvet personeli, bu eğitimlerle sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da zorlu şartlara hazırlanıyor. Aynı zamanda, kış şartlarında hayatta kalma becerileri de geliştiriliyor. Kursiyerler, avlanma ve iz takibi eğitimleriyle doğada hayatta kalmayı öğreniyor.





SON AŞAMA: GERÇEK TATBİKATLAR

Eğitimin son haftasında kursiyerler, 3 günlük zorlu bir tatbikata tabi tutuluyor. Bu süreçte, kursiyerlerin doğada hayatta kalma becerileri test ediliyor. Avlanma, iz takibi ve güvenli intikal gibi konular tatbikatlarda detaylı bir şekilde uygulanıyor.

Program, operasyon sahalarından gelen geri bildirimler doğrultusunda sürekli olarak güncelleniyor ve geliştiriliyor. Bu sayede özel kuvvet personeli, her koşulda en üst düzeyde görev yapabilecek kapasiteye ulaşıyor.



