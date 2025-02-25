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Mehmetçik inlerinde vurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz

Mehmetçik inlerinde vurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz

11:4425/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Terör inleri yerle bir edildi.
Terör inleri yerle bir edildi.

Milli Savuma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Etkin ve kararlı! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!




#MSB
#Irak
#terörist

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