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POLİTİKA

Türkiye’nin gücünü gördüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala’yla ilgili açıklamalarından geri adım atmak zorunda kaldıklarını belirterek, büyükelçilerin de o ülkelerin de Türkiye’nin gücünü gördüğünü söyledi.

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Ankara Yeni Şafak
Türkiye’nin gücünü gördüler
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen Kadın Muhtarlar Derneği Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kadın muhtar sayısının 2004’te 117 olduğunu anımsatarak, bu rakamın şu an bin 123’e çıktığını, bunun alkışlanması gerektiğini belirtti.

MUHALEFETİN TAVRI ÜZÜCÜ

Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, zorlukların Türkiye’yi yıldırmadığını aksine güçlendirdiğini belirtti.

Soylu, oluşturulmak istenen küresel baskıyı izlediklerini, farklı operasyonlarla Türkiye’nin bir cendereye sokulmak istendiğini söyledi.

10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala’yla ilgili açıklamalarından geri adım atmasına da değinen Soylu, “Muhalefetin tavrını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Her meseleye karışıp pişmiş aşa su katan 10 büyükelçiye, ‘Haddinizi bilin’ deselerdi, bu denebilirdi. Bizim ülkemizin iç işlerine karışmak kimin haddine.” görüşünü paylaştı.

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KARARI MİLLET VERİR

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Avrupa Birliği Toplantısı’nda karşılaştığı tavır üzerine gösterdiği tepkiyi hatırlattı. Soylu, bunun üzerine dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, “Sayın Başbakanı sonuna kadar destekliyoruz, uçağa atlayıp gelsin, Türkiye adına yaptığı onurlu davranıştır. Biz bunu iç siyaset malzemesi haline getirmeyiz, tam tersi onunla birlikte oluruz” dediğini aktardı.

Soylu, memleket, millet meselesi söz konusu olduğunda hep birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Soylu, “Onlar geri adım atmak zorunda kaldılar, Türkiye’nin gücünü o 10 büyükelçi de o ülkeler de bir vesileyle görmüş oldular. Bizi ancak, milletin iradesiyle seçtiği insanlar yönetirler. Kararı da milletin iradesi verir.” sözlerini sarf etti.

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