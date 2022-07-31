Türkiye'nin gururu oldular: Üç genç kızın büyük başarısı

Türkiye’de 2018 yılında yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda derece yapan 3 kız öğrenci Gülşade Rabia Çakmak, Birnur Sinem Karaoğlan ve Şevval Nil Esirgün, ‘Amgen Scholars’ bursunu kazanarak, dünyanın en iyileri arasında gösterilen üniversitelerde araştırma yapma imkanı yakaladı.



İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi’nde okuyan Çakmak, Karaoğlan ve Esirgün, Türkiye’nin gurur tablosu oldu. Öğrenciler, ‘Amgen Scholars’ bursu ile gittikleri yurtdışındaki üniversitelerde araştırmalarına başladı. Programın sonunda öğrenciler yaptıkları araştırmaları dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Cambridge Üniversitesi’nde sempozyumda sunacak.



Gülşade Rabia Çakmak

‘Ülkemi başarıyla temsil ediyorum’

2018 YKS sayısal alanında Türkiye 49.’su olan tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gülşade Rabia Çakmak, aynı zamanda Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde çift ana dal yapıyor. QS Dünya Üniversiteleri sıralamasında 8. sırada yer alan Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Sağlık Teknolojisi departmanında staja başladığını belirten Çakmak, ‘’Yüzlerce adayı geride bırakarak, zorlu bir eleme sürecinin ardından buraya geldim. Burada kemik biyomekaniği alanında görüntü işleme, mikro sonlu elemanlar analizi ve 3 boyutta modelleme üzerine çalışarak, araştırmalar yapıyorum. Türkiye’yi burada başarıyla temsil edip, edindiğim tecrübelerle ülkeme dönüp, eğitimime, araştırmalarıma devam edeceğim’’ dedi.



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Şevval Nil Esirgün

Avrupa genelinde tüm adayları geçerek kabul gördü

2018 yılı YKS’de Türkiye 57. si olan Şevval Nil Esirgün de tıp fakültesi 4.sınıf öğrencisi. Aynı zamanda psikoloji bölümünde çift anadal yapan Esirgün, daha önce birçok projede çalıştı. Medipol Üniversitesi bünyesindeki SABİTA isimli araştırma merkezinde kök hücreler ve kalp hastalıkları üzerine çeşitli TÜBİTAK projelerinde bulunan Esirgün, şu anda Zürih Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Departmanı’nda staj yapıyor. Harvard Üniversitesi’nin organize ettiği staj programına Avrupa genelinde yaklaşık 800 başvurunun arasından kabul alan 17 kişiden biri oldu. Projelerini Cambridge Üniversitesi’nde düzenlenecek sempozyumda sunacak Esirgün, biyoteknoloji ve mikro akışkan tabanlı teknolojiler üzerinde araştırma yapıyor. Esirgün, ‘’Hedefim kazanacağım donanımlarla çevremde gördüğüm sorunlara çözüm bulmak, halihazırda yolunda giden şeyleri daha iyi hale getirmek’ dedi.



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Sinem Karaoğlan

Bronz madalyalı öğrenci Münih’te

2018 YKS sayısal alanda TÜBİTAK ek puanla birlikte Türkiye 75. si olan, lisede Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak başarılarıyla dikkat çeken tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sinem Karaoğlan ise dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi’ne gitti. Aynı zamanda psikoloji bölümünde çift anadal yapan Karaoğlan, baş ve boyun kanserlerinde metastazın moleküler temelleri üzerine, üç boyutlu kanser modellerinde çalıştığını söyledi.

