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POLİTİKA

Türkiye’nin ilk dijital turizm elçisi GeziBilen

Turizm alanında Türkiye her yıl daha fazla ziyaretçi alırken, dijitalleşmenin önemi de artıyor. Bu alandaki ihtiyacı karşılamaya yönelik geliştirilen GeziBilen uygulaması, hem yerli hem de yabancı turistlere tüm rehberlik hizmetlerini vermeye aday. Türk mühendislerin geliştirdiği uygulamayı sizler için inceledik.

Haber Merkezi Diğer
GeziBilen uygulaması Türk mühendisler tarafından geliştirildi.
GeziBilen uygulaması Türk mühendisler tarafından geliştirildi.

GeziBilen uygulamasını ortaya çıkaran ve yakın gelecekte yayınlamaya hazırlayan ekibin, Türkiye’nin ilk dijital turizm elçisi GeziBilen ile ilgili verdiği bilgi özetle şöyle;

GeziBilen Fikri Nasıl Doğdu?

Aslında kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için minik bir kıvılcımdan doğdu. Sonrasında Türkiye’nin her şehrinde turistik yerlerin ve turizmin aynı ilgiyi görmediğini fark ettik. Bu minvalde Türkiye’nin turizm elçisi olmaya karar verdik.

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GeziBilen (@gezibilen)'in paylaştığı bir gönderi

2019 yılında Türkiye’yi gelen 52 milyon yabancı turistin ve milyonlarca vatandaşımızın nitelikli rehberlik hizmetini ölçümlenebilir kalite ile alması için uygulama fikrini geliştirerek hayata geçirdik. Gün sonunda kullanıcılarımız keşfetmek istediği şehrin yıllardır yaşayan bir sakini gibi gezebilecekler.

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GeziBilen kullanıcılarına ne kolaylık sağlıyor?

Gezginlere sağladığımız kolaylıkların başında istedikleri an nitelikli rehberlik hizmeti alabiliyor alınabilmesi. Bununla birlikte ölçümlenebilir fiyatlar, görülecek yerler, hatta fotoğraf çektirmeniz gereken lokasyonlar dahi uygulamada var.

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GeziBilen (@gezibilen)'in paylaştığı bir gönderi

Neden ilk olarak Türkiye?

Aslında baktığınızda Dünya’da en çok ziyaretçi alan ülke Fransa olmasına rağmen operasyonumuzun ilk ayağını Türkiye’den başlattık. Bunun en önemli sebebi ülkemize olan aşkımız ve ülkemizde yer alan turistik yerleri hiçbir dünya ülke olmadığını bilmemizdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 Turizm stratejisine güvendiğimiz ve inandığımız için bizlerde bu süreçte taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşündük.

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