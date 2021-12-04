Türkiye'nin ilk metal çinko üretim tesisi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'TÜİK ziyareti' tepkisi: Devletin kurumları senin şamaroğlanın değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde vatandaşa hitap etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde davet edilmediği halde TÜİK'e bir ziyarette bulunmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu.



Erdopğan, 'Şimdi dün evvelsi gün de TÜİK'i randevu felan almadan oraya da gitmek istedi. Ki istatistik kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez.



Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.



Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir. Oralara rastgele öyle gidemezsin ve gidemeyeceksin de.' ifadelerini kullandı.







