Türkiye'nin ilk metal çinko üretim tesisi açıldı

Siirt'te temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk metal çinko üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 102 milyon dolarlık yatırım için düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Bol üretim diliyorum, dünya pazarlarında da inşallah bereketli gelecek niyaz ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler Siirtt’te vatandaşlara seslenip toplu açılış yaptıktan sonra helikopterle Organize Sanayi Bölgesine geçti.
102 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Lineer Metal AŞ. tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesinde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen Çinko İzabe Tesisi açılışına katılan Erdoğan, kısa bir konuşma yaptı.
Erdoğan, “Bol üretim diliyorum, dünya pazarlarında da inşallah bereketli gelecek niyaz ediyorum. Kazancınız bol olsun geleceğiniz aydınlık olsun. Bu açılış ile birlikte temelini atacağımız fabrikalar da var. İki fabrikanın da temelini atmış olacağız. Hayırlı olsun” dedi.