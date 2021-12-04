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POLİTİKA

Türkiye'nin ilk metal çinko üretim tesisi açıldı

Siirt'te temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk metal çinko üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 102 milyon dolarlık yatırım için düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Bol üretim diliyorum, dünya pazarlarında da inşallah bereketli gelecek niyaz ediyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin ilk metal çinko üretim tesisi açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler Siirtt’te vatandaşlara seslenip toplu açılış yaptıktan sonra helikopterle Organize Sanayi Bölgesine geçti.

102 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Lineer Metal AŞ. tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesinde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen Çinko İzabe Tesisi açılışına katılan Erdoğan, kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan, “Bol üretim diliyorum, dünya pazarlarında da inşallah bereketli gelecek niyaz ediyorum. Kazancınız bol olsun geleceğiniz aydınlık olsun. Bu açılış ile birlikte temelini atacağımız fabrikalar da var. İki fabrikanın da temelini atmış olacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o şiiri 24 yıl sonra Siirtlilerle beraber okudu: Minareler süngü...
OYNAT 01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan o şiiri 24 yıl sonra Siirtlilerle beraber okudu: Minareler süngü...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Bundan 24 yıl önce Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle mahkum olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün tekrar o şiiri okudu. Siirtlilerin de eşlik ettiği o şiir sosyal medyada da en çok izlenenler arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: TÜİK'e karşı çıkıyorsun OECD'ye de mi karşı çıkıyorsun bizi 10 olarak gösteriyorlar
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: TÜİK'e karşı çıkıyorsun OECD'ye de mi karşı çıkıyorsun bizi 10 olarak gösteriyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Avrupaya en yakın ve gerekli alt yapıya sahip en büyük üretim merkeziyiz. Üretim ve istihdam merkezli büyüme stratejimizin meyvelerini hızla topluyoruz. Yahu TÜİK'e karşı çıkıyorsun. Peki öbür taraftan OECD'ye de mi karşı çıkıyorsun? OECD Türkiye'nin büyüme rakamlarını veriyor. Ne diyor: 'Şu anda en büyük büyüme özelliğine sahip ülkelerden biri Türkiye' ve bizi 10 olarak gösteriyorlar yıl sonu itibariyle' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'TÜİK ziyareti' tepkisi: Devletin kurumları senin şamaroğlanın değil
OYNAT 01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'TÜİK ziyareti' tepkisi: Devletin kurumları senin şamaroğlanın değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde vatandaşa hitap etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde davet edilmediği halde TÜİK'e bir ziyarette bulunmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu.

Erdopğan, 'Şimdi dün evvelsi gün de TÜİK'i randevu felan almadan oraya da gitmek istedi. Ki istatistik kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez.

Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.

Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir. Oralara rastgele öyle gidemezsin ve gidemeyeceksin de.' ifadelerini kullandı.

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