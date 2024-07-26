|
Gündem

Türkiye'nin Suriye hamlesi terör örgütünü panikletti: Teröristbaşı Karasu korku dolu sözlerle itiraf etti

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından eli kanlı katil Mustafa Karasu, Türkiye ile Suriye arasındaki olası yakınlaşmanın getirebileceği sonuçlardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Yaşadığı korku sözlerine yansıyan teröristbaşı Karasu "Suriye devleti Kürtlere düşmanlık yaparsa kaybeder. Kürtlere düşmanlık ettiğinde, Erdoğan hedefine savaşsız ulaşmış olur" ifadelerini kullandı.

13:09 - 26/07/2024 Cuma
Diğer
Eli kanlı katil teröristbaşı Mustafa Karasu
Eli kanlı katil teröristbaşı Mustafa Karasu

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme gündemdeki yerini koruyor.


Kremlin 2 gün önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında ilişki kurulmasına destek verdiğini ve Rusya'nın iki ülkenin ilişkilerini iyileştirdiğini görmek istediğini açıklamıştı.


PKK'yı korku sardı: Umarım yakınlaşma olmaz


Terör örgütü PKK elebaşısı
Mustafa Karasu
Türkiye Suriye yakınlaşmasına ilişkin şu şu ifadeleri kullandı:

  • Şimdi Erdoğan bunu niçin yapıyor? Esad'la görüşeyim, Kürtleri ezeyim, Kürtleri tasfiye edeyim Esad'la birlikte. Onun planı, esas hedefi bu. Beşar Esad Kürtlere düşmanlık yaparak ne kazanacak yani? Kaybeder. Suriye devleti Kürtlere düşmanlık yaptığı zaman kaybetmiş demektir. Kürtlere düşmanlık yaptığı zaman, Erdoğan işte o zaman amacına ulaşır. Savaşla ulaşmadığı amacına öyle ulaşır. Bu bakımdan ben öyle Esat-Erdoğan görüşmesinin hemen sonuçlanacağını ya da Esad'ın Kürt düşmanı temelinde Türkiye ile anlaşacağını düşünmüyorum. Daha doğrusu düşünmek istemiyoruz.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimiz her an olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesi için gittiği Berlin'den İstanbul'a dönüşte gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda Suriyelilerle ilgili yaşanan provokatif olaylarla ilgili "Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. " ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" dedi.


#Suriye
#Türkiye
#PKK
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bağ-Kur - SSK erken emeklilik şartları listelendi: Kadın -Erkek için gerekli prim gün sayısı...