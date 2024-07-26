Türkiye'nin Suriye hamlesi terör örgütünü panikletti: Teröristbaşı Karasu korku dolu sözlerle itiraf etti

Eli kanlı katil teröristbaşı Mustafa Karasu
Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme gündemdeki yerini koruyor.
Kremlin 2 gün önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında ilişki kurulmasına destek verdiğini ve Rusya'nın iki ülkenin ilişkilerini iyileştirdiğini görmek istediğini açıklamıştı.
PKK'yı korku sardı: Umarım yakınlaşma olmaz
PKK'yı korku sardı: Umarım yakınlaşma olmaz
Terör örgütü PKK elebaşısı
Mustafa Karasu
Türkiye Suriye yakınlaşmasına ilişkin şu şu ifadeleri kullandı:
- Şimdi Erdoğan bunu niçin yapıyor? Esad'la görüşeyim, Kürtleri ezeyim, Kürtleri tasfiye edeyim Esad'la birlikte. Onun planı, esas hedefi bu. Beşar Esad Kürtlere düşmanlık yaparak ne kazanacak yani? Kaybeder. Suriye devleti Kürtlere düşmanlık yaptığı zaman kaybetmiş demektir. Kürtlere düşmanlık yaptığı zaman, Erdoğan işte o zaman amacına ulaşır. Savaşla ulaşmadığı amacına öyle ulaşır. Bu bakımdan ben öyle Esat-Erdoğan görüşmesinin hemen sonuçlanacağını ya da Esad'ın Kürt düşmanı temelinde Türkiye ile anlaşacağını düşünmüyorum. Daha doğrusu düşünmek istemiyoruz.
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2 saat önce