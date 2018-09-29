Gündem Türkiyeyi kahreden olayda 3 tutuklama daha
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Sedanur cinayetinde yeni tutuklamalar

Türkiye'yi kahreden olayda 3 tutuklama daha

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Olayın ardından araştırmalarını genişleten güvenlik güçleri, cinayetle ilgili 3 kişiyi daha tutukladı.

Haber Merkezi DHA

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümü tüm Türkiye'de adeta şok etkisi yaratmıştı.

Olayın ardından titiz bir çalışma yapan güvenlik güçleri, küçük kızın ölümünde dahli olduğuna inandıkları 3 kişiyi daha yakalayarak adalete teslim etti.

Tutuklandılar

Şüpheli şahıslarla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sedanur Güzel’in kaybolması ve cesedinin bulunması olayına ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur.

  • 16.09.2018 günü kaybolan Sedanur Güzel’in cesedinin 23.09.2018 günü Kars’ın Kağızman ilçesi Paslı köyüne 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel’in öldürüldüğü belirlenmiştir.

Cinsel istismar konusu henüz netleşmedi

Cinsel istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir.

  • Olayla ilgili olarak Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu değerlendirilen üç şüpheli şahıs 28/09/2018 günü tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir.

Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle yürütülmekte olup yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

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