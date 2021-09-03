Gündem Turuncu kategoride aranırken İstanbulda yakalanarak Bingöle getirilen terörist adliyeye sevk edildi
BİNGÖL

Turuncu kategoride aranırken İstanbul'da yakalanarak Bingöl'e getirilen terörist adliyeye sevk edildi

Aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan ve İstanbul'da saklandığı ikamette yakalanarak Bingöl'e getirilen PKK'lı Sonuç Gürdeğir, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Turuncu kategoride aranırken İstanbulda yakalanarak Bingöle getirilen terörist adliyeye sevk edildi
Turuncu kategoride aranan PKK'lı Ataşehir'de böyle yakalanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette operasyonla yakalanan ve Bingöl'e getirilen "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir'in, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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Terörist Gürdeğir, Bingöl Adliyesine sevk edildi.

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlenen terörist Gürdeğir'in 9 Ekim 2014'te Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve korumasının yaralanması ile 2 güvenlik görevlisinin şehit olmasına yol açan eylemi gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı bildirilmişti.

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edilmişti.

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