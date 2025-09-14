Tuzağa düşürüp öldürmüş

Yeni Şafak
04:0014/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Antalya'da Hızır Çelik, eski eşi Hanım Biçer’i eşarpla boğarak katletti. Biçer’in ağabeyi Resul Biçer, kardeşinin çocuklarını almak istediğini, Çelik’in ise “Sana ev tutacağım, çocukları vereceğim” diyerek kandırıp öldürdüğünü söyledi. Aile, cinayetin planlı olduğunu savundu.

Antalya'da evinde eski eşi Hızır Çelik’in (32) eşarpla boğup yüzüne yastık bastırarak öldürdüğü Hanım Biçer'in (30) cenazesi ağabeyleri Resul ve Recep Biçer tarafından teslim alındı. Resul Biçer, Hızır Çelik'in kardeşini 'Gel sana ev tutacağım, çocukları vereceğim' diye kandırdığını belirtti.

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanda yaşandı. Yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmadan sonra Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in kardeşini arayarak, “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” dedi. Biçer'in yakınları da durumusağlık ekiplerine bildirdi. Biçer'in cansız bendeni morga kaldırıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI SUÇLADI

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik, polis merkezine giderek teslim oldu. Çelik ilk ifadesinde öldürdüğü eski eşini suçladı. Eski eşinin, eski konuları açtığını öne süren adam, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

CİNAYET PLANLIYDI

Biçer'in yakınları ise cinayetin planlı işlendiğini savundu. Biçer'in ağabeyi Resul Biçer, “Çocuklar babasında kalıyordu, annelerine göstermemiş. Kız da yaklaşık 1,5 ay önce eve çıkmış. 'Ben çocuklarımı alacağım' diye bize mesaj attı. Çocuklarını almak için gittiği yerde Hızır Çelik ulaşmış demiş ki, 'Gel ben sana ev tutacağım, sana çocukları vereceğim'. O da 'tamam' demiş, götürmüş orada canına kıymış” dedi.



