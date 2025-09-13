Kaçan sultan papağanı Paşa’yı bulana ödül verilecek

Hakan Alparslan evde gece saatlerinde kuşun ürkerek uçtuğunu ve bir daha geri gelmediğini belirterek, "5 sene önce yavruyken almıştık. Büyüttük. Ailemizden biri gibi oldu. ‘Babacık’ diye konuşurdu. Gece vakti bir sese tepki vererek korktu ve pencereden çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Gece vakti aradık ama bulamadık. Ben de bulabilmek için ödül koydum. Büyüttüğüm kuşuma tekrar kavuşmak istiyorum" dedi.