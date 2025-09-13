Yeni Şafak
Kaçan sultan papağanı Paşa’yı bulana ödül verilecek

10:2713/09/2025, Cumartesi
IHA
İlanlar hazırlayan ve sokaklarda kuşlarını arayan aile, gelecek mutlu haberleri bekliyor.
Samsun’da bir vatandaş, evden kaçan sultan papağanı Paşa’yı bulana ödül verecek.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde yaşayan ve pazarlama işiyle uğraşan Hakan Alparslan’ın 5 yıldır beslediği sultan papağanı evin penceresinden kaçarak kayıplara karıştı. Kuşun kaybolmasından ötürü üzüntü yaşayan Alparslan ailesi, Paşa isimli kuşu bulup getirene ödül verme kararı aldı. İlanlar hazırlayan ve sokaklarda kuşlarını arayan aile, gelecek mutlu haberleri bekliyor.


Hakan Alparslan evde gece saatlerinde kuşun ürkerek uçtuğunu ve bir daha geri gelmediğini belirterek, "5 sene önce yavruyken almıştık. Büyüttük. Ailemizden biri gibi oldu. ‘Babacık’ diye konuşurdu. Gece vakti bir sese tepki vererek korktu ve pencereden çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Gece vakti aradık ama bulamadık. Ben de bulabilmek için ödül koydum. Büyüttüğüm kuşuma tekrar kavuşmak istiyorum" dedi.




