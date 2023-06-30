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Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri normale döndü

İstanbul Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü sıralarda Marmaray seferleri normale döndü. Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

16:20 . 30/06/2023 Cuma
DHA
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Kısa süre aksama yaşanan Marmaray’da seferler tekrar başladı.

Yangın, Tuzla İçmeler Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde saat 15.30 sıralarında çıktı. Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm tesisinin yanında Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren rayları olması sebebiyle seferlerde aksama meydana geldi. Yangın nedeniyle Marmaray seferlerinde yaklaşık 30 dakika boyunca seferler yapılamadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından seferler normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

#İstanbul
#Tuzla
#Marmaray
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