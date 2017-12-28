Tuzla'daki kimyasal kokuda yeni gelişme

Tuzla'daki kimyasal atıklarla ilgili, İSKİ 2 vidanjörden alınan örneklerde kimyasel madde buldu. Tuzla Emniyeti alınan örnekleri Adli Tıp'a gönderdi.
Zehirli atığın bölgeye dökülmesinde kullanılan iki vidanjör tespit edilmişti.
Örnekleri inceleyen laboratuvar, iki tankerde kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten" maddelerini buldu. Laboratuvar sonuçları soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.
Savcılık olaya ilişkin olarak, "Kasten yaralama" ve "Kasten çevreyi kirletme" suçlarından soruşturma yürütüyor.
Laboratuvar sonucunun savcılığa ulaşmasının ardından önce vidanjör şoförlerinin ardından da bu vidanjörlerin atıkları aldıkları tesislerin yöneticilerinin ifadelerinin alınması bekleniyor.
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