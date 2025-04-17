Üç bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ baharda karla kaplandı

Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, baharda kar yağışıyla beyaza büründü.
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