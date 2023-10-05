Üç çocuktan acı haber

İstanbul Sancaktepe’de 2 Ekim günü kaybolan Berat (7), Baran (9) ve Batuhan Sağın (11) kardeşlerin cansız bedeni bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. Çocuklardan haber alamayan Sağın ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları ararken, Gülpembe Sokak’taki bir inşaatın güvenlik görevlisinden gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelindeki yağmur suyunu tahliye ederek çocukların cansız bedenine ulaştı.





BOĞULARAK ÖLDÜLER

Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemede, çocukların boğulma nedeniyle hayatın kaybettiği, vücutlarında ise herhangi bir darp, yara izine rastlanmadığı belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili ihmal olup olmadığını araştırıyor. Polis ekiplerinin kamera kayıtlarında yaptığı incelemeye göre, çocukların okuldan çıktıktan sonra bölgeye yöneldiği görülüyor.





TOPUN PEŞİNDEN GİTMİŞLER

Ailenin bulunduğu evde acılı baba Ayvaz Sağın taziyeleri kabul etti. 3 çocuğunu kaybeden Baba Sağın, “Okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların aşağıya doğru yöneldiğini gördük. Aşağıya gittiğimizde suyun yüzeyinde boğulmuş vaziyette 1 tanesini gördük. Umudumuz diğer çocukları bulmaktı. İtfaiye ekipleri geldi suyu çektiler, sular çekilince diğer 2 çocuğun orada olduğunu gördük” dedi. İnşaat alanında top bulunduğunu ifade eden Baba Sağın, “Top düşmüş topu alayım derken biri girmiş, diğerleri de peşinden girmiş, üçü de boğulmuş” diye konuştu. Acılı baba, olayla ilgili şikayetçi olacağını dile getirdi.





TEMELİ 30 TEMMUZ’DA ATILDI

Sancaktepe Belediyesi yetkililerinin aktardığına göre, acı olayın yaşandığı alan İstanbul Valiliği ve Sancaktepe Belediyesi’nin girişimleriyle inşa edilecek Birlik Cemevi’ne ait. 30 Temmuz’da temeli atılan cemevi projesinin ihale aşamasında olduğu, temeldeki suyun ise şiddetli yağışlar sırasında dolduğu öğrenildi. Projeyle ilgili protokol süreci devam ederken, inşaat alanının iki kat sacla kaplı olduğu belirtildi. Bölgede gündüz güvenlik görevlisi bulunduğunu belirten belediye yetkilileri, bölgede bulunan demir kapının sürekli kapalı tutulduğunu ifade etti.



