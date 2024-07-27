Üç ilde sahillerinde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 15 il için gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.