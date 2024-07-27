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Üç ilde sahillerinde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

14:40 - 27/07/2024 Cumartesi
AA
Bazı illerde denize girmek yasaklandı.
Bazı illerde denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Düzce

Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.

Öte yandan Akçakoca Kaymakamlığı sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

#Deniz
#Düzce
#Kandıra
#Sakarya
#Akçakoca
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