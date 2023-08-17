Uçaklar nemden inemedi

Bir süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya’da son günlerde sıcaklıkla birlikte nem de arttı. Sıcaklığın 32 dereceyi aştığı kentte, deniz suyu sıcaklığının 30 derece oldu. Nem oranı ise yüzde 89’a kadar yükseldi. Sıcak ve nemden dolayı vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girenler serinlemeye çalıştı.