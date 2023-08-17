Uçaklar nemden inemedi

Antalya.
Bir süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya’da son günlerde sıcaklıkla birlikte nem de arttı. Sıcaklığın 32 dereceyi aştığı kentte, deniz suyu sıcaklığının 30 derece oldu. Nem oranı ise yüzde 89’a kadar yükseldi. Sıcak ve nemden dolayı vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girenler serinlemeye çalıştı.
BAŞKA YERE YÖNLENDİRİLDİLER
Bu arada, nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti. Özellikle sabah Lara bölgesinde nemden oluşan sis görüş mesafesini düşürdü. Yüksek kesimlerden bakıldığında ise nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü. Diğer yandan nem bulutları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Bazı uçaklar rötar yaparken, havalimanına iniş yapamayan uçaklar ise farklı şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.