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UCM soruşturması davaya dönüşmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uluslararası hukukun, Filistin konusunda hiçbir etki sağlayamadığını belirtti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:42 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Tunç, “Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırımı yargılamak için soruşturma açtı ancak henüz davaya dökemedi. Başsavcının bu adımı olumlu bir adım, ancak hayata geçmediği takdirde bir anlamı kalmıyor. Uluslararası sistemin etkisizliği hepimizi derinden üzüyor” dedi.


HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Tunç, “İsrailli saldırganları ve buna destek veren kişileri lanetliyor ve susanları da kınıyoruz. Biz mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Filistin’in yanında olmak zorundayız. Birileri sessiz kalıyorsa bu suça ortak oluyor demektir” dedi.


#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#Filistin
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