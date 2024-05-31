UCM soruşturması davaya dönüşmeli

Tunç, “Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırımı yargılamak için soruşturma açtı ancak henüz davaya dökemedi. Başsavcının bu adımı olumlu bir adım, ancak hayata geçmediği takdirde bir anlamı kalmıyor. Uluslararası sistemin etkisizliği hepimizi derinden üzüyor” dedi.

Bakan Tunç, “İsrailli saldırganları ve buna destek veren kişileri lanetliyor ve susanları da kınıyoruz. Biz mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Filistin’in yanında olmak zorundayız. Birileri sessiz kalıyorsa bu suça ortak oluyor demektir” dedi.