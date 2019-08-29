Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı

On binlerce vatandaş 2019-2020 eğitim öğretim yılını bekleyen ücretli öğretmen adayları için merakla beklenen gün geldi. Ücretli öğretmenlik başvuruları bugün başladı. Adaylar ücretli öğretmenlik başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.
e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu için tıklayınız
Ücretli öğretmenlik başvurusu için gerekli evraklar
- Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi
- Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
- KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)
- Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)
- Kurs/Seminer Belgesi (varsa)