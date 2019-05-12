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BAYBURT

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Uçuruma yuvarlanan AA muhabirinin ayakkabısı bulundu

Soğanlı Dağı'nda uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı dere kenarında bulundu. Nişancı'yı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Haber Merkezi AA
Abdulkadir Nişancı
Abdulkadir Nişancı

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu.

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Akşam verilen aranın ardından sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında bir ayakkabı buldu.

Ekipler, Abdulkadir Nişancı'ya ait olabileceği düşünülen ayakkabının fotoğrafını çekerek yakınlarına gönderdi.

Aile fertlerinin fotoğrafı Nişancı'nın eşine göstermesinin ardından ayakkabının Nişancı'ya ait olduğu tespit edildi.

JAK, AFAD, UMKE, JÖAK ve AKUT ekiplerinin arama, tarama çalışmaları devam ediyor.

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