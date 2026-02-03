Yeni Şafak
Ufuk Özkan'ın ameliyatı sonrası doktorları duyurdu: Operasyon başarılı geçti

20:343/02/2026, الثلاثاء
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan

Uzun süredir Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın ameliyatı sonrası hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, zorlu, yorucu fakat başarılı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, yakın takibe devam edileceği ifade edildi.

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yaklaşık 11 saat süren zorlu bir nakil operasyonu geçirdi. Uzman cerrahi ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatın başarıyla tamamlandığı ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bildirildi.

"Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz"

Operasyonun planlandığı gibi başarılı ve sorunsuz şekilde geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaprak,
“Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor”
ifadelerini kullandı.

"Dualarınızı çok yakınımızda hissettik"

Yaklaşık üç yıldır Ufuk Özkan’ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Yaprak,
“Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun”
şeklinde konuştu.

"Zorlu bir ameliyattı"

Prof. Dr. Murat Dayangaç,
“Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz”
dedi.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Bugün planladığımız ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Cenk Şimşek,
“Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor”
ifadelerini kullandı.


