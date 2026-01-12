Yeni Şafak
Oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Karaciğer nakli için donör bekliyor

Oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı: Karaciğer nakli için donör bekliyor

23:4012/01/2026, Pazartesi
AA
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan sosyal medyada yaptığı açıklamada, Özkan'a karaciğer nakli için uygun donör beklendiğini ifade etti.

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan oyuncu Ufuk Özkan, hastaneye kaldırıldı.

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle mücadele eden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, karaciğer nakli için uygun donör beklendiğini belirtti.


Umut Özkan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."



