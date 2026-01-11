Yeni Şafak
Taşacak Bu Deniz'de beklenmeyen veda: Ünlü oyuncu diziden ayrıldı

Taşacak Bu Deniz'de beklenmeyen veda: Ünlü oyuncu diziden ayrıldı

12:2811/01/2026, Pazar
11/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Dizinin başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe paylaşıyor.
Dizinin başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe paylaşıyor.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Taşacak Bu Deniz' güçlü oyuncu kadrosu, hikayesi ve oyunculuklarla büyük beğeni topluyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizi reytinglerde zirveyi korurken kadroda sürpriz bir veda yaşandı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karakterine veda etti.

TRT 1’in Taşacak Bu Deniz adlı dizisi, 2025-2026 sezonuna hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile kısa sürede damga vurdu.


Yayınlandığı ilk bölümden bu yana reytinglerde istikrarlı bir yükseliş yakalayan Taşacak Bu Deniz, başarısını yalnızca hikâyesine değil, oyuncu uyumuna da borçlu. Son olarak Taşacak Bu Deniz dizisi kadrosundan ayrılan isimle tekrar gündeme geldi.


Dizide Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, yapımdan ayrılacağını sosyal medyadan duyurdu.


Ulviye Karaca, kendisine yapılan 'Dizideki rolünüz sona mı erdi? Yoksa siz mi diziden çıkarılmayı talep ettiniz?' sorusuna 'Benim talebimdir' diyerek cevap verdi. Diziden ayrılışı senaryoda nasıl işlenecek ve Şükriye'ye ne oldu konusu merak edilirken cevabı çok yakında izleyeceğimiz ortaya çıktı.





#taşacak bu deniz
#dizi
#trt
