Taşacak Bu Deniz'de beklenmeyen veda: Ünlü oyuncu diziden ayrıldı

Ulviye Karaca, kendisine yapılan 'Dizideki rolünüz sona mı erdi? Yoksa siz mi diziden çıkarılmayı talep ettiniz?' sorusuna 'Benim talebimdir' diyerek cevap verdi. Diziden ayrılışı senaryoda nasıl işlenecek ve Şükriye'ye ne oldu konusu merak edilirken cevabı çok yakında izleyeceğimiz ortaya çıktı.