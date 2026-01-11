Taşacak Bu Deniz'de beklenmeyen veda: Ünlü oyuncu diziden ayrıldı

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Taşacak Bu Deniz' güçlü oyuncu kadrosu, hikayesi ve oyunculuklarla büyük beğeni topluyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizi reytinglerde zirveyi korurken kadroda sürpriz bir veda yaşandı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karakterine veda etti.
TRT 1’in Taşacak Bu Deniz adlı dizisi, 2025-2026 sezonuna hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile kısa sürede damga vurdu.
Yayınlandığı ilk bölümden bu yana reytinglerde istikrarlı bir yükseliş yakalayan Taşacak Bu Deniz, başarısını yalnızca hikâyesine değil, oyuncu uyumuna da borçlu. Son olarak Taşacak Bu Deniz dizisi kadrosundan ayrılan isimle tekrar gündeme geldi.
Dizide Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, yapımdan ayrılacağını sosyal medyadan duyurdu.