Usta oyuncu Koray Ergun hayatını kaybetti

Koray Ergun
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Koray Ergun hayatını kaybetti. Özellikle tiyatro çalışmalarıyla tanınan Ergun, 68 yaşındaydı.
Türk sahne sanatlarının ve ekran projelerinin deneyimli ismi Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı evlatları tarafından Instagram'dan duyuruldu. Paylaşılan gönderide, ''Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun'
Usta oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı paylaşımda beyninde ur tespit edildiğini açıklamıştı.
