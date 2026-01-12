Yeni Şafak
Usta oyuncu Koray Ergun hayatını kaybetti

Usta oyuncu Koray Ergun hayatını kaybetti

13:5312/01/2026, Pazartesi
Koray Ergun
Koray Ergun

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Koray Ergun hayatını kaybetti. Özellikle tiyatro çalışmalarıyla tanınan Ergun, 68 yaşındaydı.

Türk sahne sanatlarının ve ekran projelerinin deneyimli ismi Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı evlatları tarafından Instagram'dan duyuruldu. Paylaşılan gönderide, ''Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun'


Usta oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı paylaşımda beyninde ur tespit edildiğini açıklamıştı.






#koray ergun
#tiyatro
#sinema
