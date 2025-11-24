Ukrayna barışı için seferberlik ilan ettik

Yaklaşık dört yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmeleri yeniden arttı. Türkiye de önemli inisiyatif alıyor. Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi misafir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Rusya lideri Putin ile telefonda görüşecek. Erdoğan, “Barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesi için her terlü seferberliği ilan ettiklerini söyledi.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Rusya Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için Türkiye’nin çabalarını anlattı. Bir basın mensubunun “Rusya-Türkiye ilişkileri” hakkındaki sorusuna Erdoğan, “Bu hafta içerisinde Sayın Zelenski misafirimdi. Yarın da (Bugün) Sayın Putin ile bir telefon görüşmem olacak. Bu arada buradaki ikili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık, değerlendirdik. Ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Temennim odur ki, barışa giden yolu özellikle Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız” yanıtını verdi.
4 YILDA YÜZ BİNLER ÖLDÜ
BUGÜN PUTİN’LE GÖRÜŞECEK
TAHIL KORİDORU RİCASI
Kimseden çekinmeden Filistin’e sahip çıktık
ÖZGÜR FİLİSTİN YOKSA KÜRESEL BARIŞ OLMAZ
Soykırımın faili Netanyahu’dur
- “Müslüman bir lider olarak buradaki toplantılarda karşınızdaki muhatapların bazıları açıkça siyonist bir davranış ve tutum içindeyken, onlar ile ne şekilde görüşmeler yapıyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Özellikle Orta Doğu’daki, Gazze’deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Siyonistlerin bu soykırımını özellikle görüştüğüm ikili liderlerle Netanyahu konusunu kendilerine ifade ediyorum ve soykırımla ilgili olarak da her şeyi açık ve net olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak kendilerine ifade ediyorum. Gazze’de, Filistin’de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur, İsrail’dir.”
- Gazze’deki ateşkeste Türkiye’nin üstleneceği rolün sorulması üzerine Erdoğan, “Şu an itibarıyla devlet başkanlarıyla arkadaşlarımızın ilişkileri devam ediyor ve barışı nasıl temin ederiz ve kısa süreli bir ateşkesten ziyade kalıcı bir ateşkesi nasıl temin ederiz bunun gayreti içerisindeyiz” dedi.
Nerede sıkıntı varsa biz orada olacağız
- Türkiye’nin Sudan’daki çatışmalar için girişiminin ne olacağı sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi: “Sudan’ı söylediniz. Nerede bir sıkıntı varsa, biz tabii ki orada olacağız. Siyasetin en önemli yanı bu. Sudan’daki kardeşlerimiz, Türkiye’nin, oradaki bu sıkıntıların çözümünde yer almasını zaten onlar da talep ediyor. Biz de oralarda barış için bulunmanın gayreti içerisinde olduk, oluyoruz. Gerek Körfez’de gerek Sudan’da, aynı şekilde Somali’de bu gayretlerin içerisinde olduk, bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız.”
MIKTA ile iş birliğini güçlendireceğiz
- G20’nin birçok farklı ülkeyi bünyesinde barındıran ve temsil niteliği yüksek bir platform olmayı sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, “Ben de 2008 yılından bu yana G20 zirvelerine bizzat katılıyorum. G20’nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir” dedi. Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın kurduğu MIKTA’ın 12. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiklerine dikkat çeken Erdoğan, “Zirve vesilesiyle MIKTA liderleri olarak dönem başkanı Kore Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ortak basın açıklaması yayınladık. Basın açıklamasında çok taraflılığa bağlılığımızı yeniden teyit ettik. Hepsi aynı zamanda G20 üyesi olan MIKTA ülkeleriyle iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.