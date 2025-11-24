Yeni Şafak
Ukrayna barışı için seferberlik ilan ettik

04:0024/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık dört yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmeleri yeniden arttı. Türkiye de önemli inisiyatif alıyor. Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi misafir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Rusya lideri Putin ile telefonda görüşecek. Erdoğan, “Barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesi için her terlü seferberliği ilan ettiklerini söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Rusya Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için Türkiye’nin çabalarını anlattı. Bir basın mensubunun “Rusya-Türkiye ilişkileri” hakkındaki sorusuna Erdoğan, “Bu hafta içerisinde Sayın Zelenski misafirimdi. Yarın da (Bugün) Sayın Putin ile bir telefon görüşmem olacak. Bu arada buradaki ikili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık, değerlendirdik. Ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Temennim odur ki, barışa giden yolu özellikle Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız” yanıtını verdi.

4 YILDA YÜZ BİNLER ÖLDÜ

“Birkaç gün önce Finlandiya Cumhurbaşkanı, ‘Çok taraflı dünya aslında kutuplu dünya, çok daha kırılgan hale geliyor çatışmalar için’ ifadelerini kullandı. Siz de çok kutuplu dünyanın çatışmalara yol açacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna Erdoğan, “
Şu anda çok kutuplu dünya ne yazık ki zaten çatışmaların bizzat içinde, artık 4 yıl oluyor. Bu 4 yıllık süreç içerisinde yüz binler öldü. Rusya tarafından büyük oranda ölenler var. Ukrayna tarafından büyük oranda ölenler var. Bizler bu gelişmelere gerçekten Türkiye olarak üzülerek bakıyor ve bir an önce de bu iş nasıl sona erer, bir an önce nasıl barışı yakalarız bunun hesabı içerisindeyiz, bunun gayreti içerisindeyiz”
cevabını verdi.

BUGÜN PUTİN’LE GÖRÜŞECEK

Rusya ile Ukrayna arasında barış tesisinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “
Zelenski ile geçen hafta Ankara’da görüşme yaptım. Yarın da (Bugün) telefonla Putin’le görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerden sonra bizim bir Tahıl Koridoru gayretimiz vardı. Tahıl Koridoru gayretimiz bizim aslında barışa giden yolu açmak içindi.”

TAHIL KORİDORU RİCASI

Gerek Avrupa gerek Afrika, bütün buralara Tahıl Koridoru’yla ulaşalım istedik, ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık. Ama daha sonra bu devam etmedi. Yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin’den bunu yine rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum. Yine bu kadar insan öldü. Bu ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atarız, bunları kendisiyle müzakere edeceğim ve bu müzakereden sonra da alacağımız neticeyi gerek Avrupalı gerek Sayın Trump gerek diğer dostlarla görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum. Bu vesileyle sizlere de tekrar teşekkür ediyorum.

Kimseden çekinmeden Filistin’e sahip çıktık

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Nelson Mandela liderliğinde ırkçı Apartheid rejimine karşı zaferinin tüm dünyada adalet ve eşitlik arayışının en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: “
Gazze soykırımında Güney Afrika örnek bir duruş sergiledi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de insanlığa karşı suç işlenirken, tıpkı Türk milleti gibi Güney Afrikalı dostlarımız da vahşete sırtını dönmedi. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika devletini, toplumunu, yöneticilerini tebrik ediyorum.

ÖZGÜR FİLİSTİN YOKSA KÜRESEL BARIŞ OLMAZ

“Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık. Her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “
Bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Biz çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Yıkımın neticelerinin hafifletilmesinin küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladım, insani yardımlar ve yeniden imara destek istedim. Tabii bu noktada sağlanan ateşkesin devamını temin ederken, kalıcı çözüm için iki devletli formülün hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz. Mazlum Filistin halkı ile birlikte tüm bölgemizin ve insanlığın barışı, huzuru, güvenliği için bu konudaki ilkeli tutumumuzu muhafaza edeceğiz.

Soykırımın faili Netanyahu’dur

  • “Müslüman bir lider olarak buradaki toplantılarda karşınızdaki muhatapların bazıları açıkça siyonist bir davranış ve tutum içindeyken, onlar ile ne şekilde görüşmeler yapıyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “
    Özellikle Orta Doğu’daki, Gazze’deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Siyonistlerin bu soykırımını özellikle görüştüğüm ikili liderlerle Netanyahu konusunu kendilerine ifade ediyorum ve soykırımla ilgili olarak da her şeyi açık ve net olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak kendilerine ifade ediyorum. Gazze’de, Filistin’de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur, İsrail’dir.
  • Gazze’deki ateşkeste Türkiye’nin üstleneceği rolün sorulması üzerine Erdoğan, “
    Şu an itibarıyla devlet başkanlarıyla arkadaşlarımızın ilişkileri devam ediyor ve barışı nasıl temin ederiz ve kısa süreli bir ateşkesten ziyade kalıcı bir ateşkesi nasıl temin ederiz bunun gayreti içerisindeyiz
    ” dedi.

Nerede sıkıntı varsa biz orada olacağız

  • Türkiye’nin Sudan’daki çatışmalar için girişiminin ne olacağı sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi: “Sudan’ı söylediniz. Nerede bir sıkıntı varsa, biz tabii ki orada olacağız. Siyasetin en önemli yanı bu. Sudan’daki kardeşlerimiz, Türkiye’nin, oradaki bu sıkıntıların çözümünde yer almasını zaten onlar da talep ediyor. Biz de oralarda barış için bulunmanın gayreti içerisinde olduk, oluyoruz. Gerek Körfez’de gerek Sudan’da, aynı şekilde Somali’de bu gayretlerin içerisinde olduk, bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız.”

MIKTA ile iş birliğini güçlendireceğiz

  • G20’nin birçok farklı ülkeyi bünyesinde barındıran ve temsil niteliği yüksek bir platform olmayı sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, “Ben de 2008 yılından bu yana G20 zirvelerine bizzat katılıyorum. G20’nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir” dedi. Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın kurduğu MIKTA’ın 12. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiklerine dikkat çeken Erdoğan, “Zirve vesilesiyle MIKTA liderleri olarak dönem başkanı Kore Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ortak basın açıklaması yayınladık. Basın açıklamasında çok taraflılığa bağlılığımızı yeniden teyit ettik. Hepsi aynı zamanda G20 üyesi olan MIKTA ülkeleriyle iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.


