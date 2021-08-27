Yangına 2 bin 730 sorti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin ciğerlerini yakan orman yangınları ile Batı Karadeniz’i yıkan sel felaketlerine ilişkin bir rapor hazırladı. Afetlere karşı mücadelede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı ekiplerin kara, deniz, hava, haberleşme araçları ve altyapı yönetimiyle verdiği desteğin anlatıldığı raporda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 202 personel ve 156 iş makinesiyle Antalya’daki yangınlarla mücadele ettiği kaydedildi. Ayrıca Karayolları ekiplerince 15 km yangın önleme şeridi, güvenlik koridoru ve ağaç devirme çalışmaları ve 7 km yol yapım çalışması, 71 km yol genişletme ve cep oluşturma çalışması, 12 bin 695 metrekare çadır ve konteyner için alan düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

UÇAKLARA SU TAŞINDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi de söndürme çalışmalarına aktif katılım sağlarken, bu çalışmalarda 5 arazöz, 9 yangın söndürme aracı, 1 ani müdahale aracı ile 78 hava kurtarma ve yangınla mücadele personeli görev aldı. Antalya, Muğla Dalaman, Isparta Süleyman Demirel ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında denizden dolum yapılamayan yangın söndürme uçaklarına 9 bin 918 ton su ikmali yapıldı.

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2 BİN 730 İNİŞ-KALKIŞ

Yangınla mücadele hava araçlarına özel frekans tahsis edilirken, kullanılan pistlerin yangın durumuna göre iniş-kalkış konfigürasyonları da değiştirildi. Yangın söndürme sürecinde Muğla Dalaman Havalimanı’nda 729, Milas Bodrum Havalimanı’nda 493, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 79, Adana Havalimanı’nda 327, Antalya Havalimanı’nda 836 ve Gazipaşa Havalimanı’nda 266 olmak üzere toplam 2 bin 730 iniş-kalkış gerçekleşti.

NENE HATUN'DAN DESTEK

Karadan ve havadan yürütülen söndürme ve soğutma çalışmalarına denizden de destek verildi. Bu kapsamda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü envanterindeki ilk acil müdahale gemisi “Nene Hatun” da yangınlarla mücadeleye destek verdi. Yine, 4 hızlı can kurtarma botu, 2 rhib bot, 2 römorkör 88 personelle çalışmalara katıldı. Yangın felaketlerinden etkilenen yerlere, 100 mobil baz istasyonu, 3 acil iletişim aracı (wi-fi aracı), mobil jeneratörler sevk edildi. Yangın bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için 48 mobil baz istasyonu hala bölgede görev yapıyor.

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Kastamonu’daki selde yıkılan köprü nedeniyle yardımlar helikopterlerle ulaştırılmıştı

3 KOLDAN YARDIM

Selin yıktığı Batı Karadeniz’de yürütülen çalışmalar da raporda tek tek anlatıldı. Zarar gören köprülerin onarıldığı, yine birçok noktada yol bakım onarım çalışmaların hemen yapılarak bu noktalarda trafik akışının sağlandığı belirtildi. Devlet Hava Meydanları’na ait helikopterlerle Kastamonu’da 116, Sinop’da 635 uçuş gerçekleştirilerek yaşanan sel felaketi sonrası yürütülen su ve gıda malzemesi ikmali, kazazede ve personel tahliyesi gibi çalışmalara katkıda bulunulduğu vurgulandı. Raporda, yine deniz yolu ile selden etkilenen bölgelere temel gıda malzemelerinin ulaştırıldığı, araçların tahliye edildiği aktarıldı. Sel felaketi sonrasında başlayan denize sürüklenen tomrukların toplanmasıyla ilgili çalışmaya da değinilen raporda, 4 romörkorle iki manevrada toplam 3 bin tomruğun denizden toplandığı aktarıldı.

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Hasan Türkyılmaz

ZAMANINDA MÜDAHALE

Son orman yangınlarını mercek altına alan Orman Mühendisleri Odası Bilim Kurulu tespitlerini bir raporla kamuoyuna duyurdu. Raporda, çıkan 299 orman yangınının yüzde 95’ine zamanında müdahale edilerek kontrol altına alındığı vurgulandı. Yangınların yüzde 5’lik kısmının ise yüksek sıcaklık, düşük nem, şiddetli rüzgar yerleşim yerlerine yakın olması gibi ekstrem koşullar nedeniyle kontrol altına alınamadığı bildirildi. Raporu açıklayan Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, sahadaki gözlemlerinin sonucunda yangınlarla mücadelede hava filosu ve kara birliklerinin önemine yönelik somut veriler ortaya çıktığını belirterek, “Devletimizin hava filosu envanterine, Türkiye ormanlarının arazi yapısının dağlık ve kırık olması nedeniyle, helikopter öncelikli olmak kaydıyla helikopter ve uçak alınması, Orman Genel Müdürlüğünün işçi, memur, mühendis açısından insan kaynağı açığının derhal ve ivedilikle giderilmesi gerektiği sonuçları net bir şekilde ortaya çıkmıştır” diye konuştu. MUHAMMED KURTAR / ANKARA

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FOTOĞRAF 23 Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 29 helikopter katıldı. Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı. Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi. Kazdağları’nda orman yangını: 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale sürüyor Balıkesir 'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz ve 140 personel müdahale ediyor.

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