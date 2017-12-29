Ülke genelinde eş zamanlı yeni yıl uygulaması

İçişleri Bakanlığınca, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı trafik ve asayiş uygulamaları Trakya'da başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ve jandarma personelinin katılımıyla trafik ve asayiş uygulaması yapılıyor.

Edirne'de 90 personelle kentin giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştiriliyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca kent merkezinde 13 noktada ve 7 ilçede uygulamalar gerçekleştirildi.

255 polis ve 200 jandarma personelinin katılımıyla, yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla denetimler yapıldı.

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Tekirdağ'da da 70 personel uygulamalarını sürdürüyor.

Uygulamada, ekipler şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yaptı.

Ayrıca uygulamada evraklarında noksanlık bulunan araç sürücülerine cezai işlem yapıldı.

"İstanbul"

Türkiye genelinde 9'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, 39 ilçede 2 bin 340 polisin katılımıyla denetimler yapılıyor.

Kent genelinde 195 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik Şube ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 340 polis katılıyor.

Yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.

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Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları ve valizleri de dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.