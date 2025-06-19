UMED'den FETÖ'nün 'medya tetikçilerine' tepki: Yalanları haber diye sunanlar ihanete ortaktır!

UMED: İhaneti aklayan kalemler milletin değil FETÖ’nün safında yer alıyor.
15 Temmuz’un karanlık yüzlerini aklamaya çalışan sözde gazetecilere sert tepki gösteren Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, yaptığı açıklamada medyanın görevinin milletin cellatlarının sözcülüğünü yapmak değil, hakikati haykırmak olduğunu vurguladı.
15 Temmuz
’un kanlı işgal girişiminin üzerinden yıllar geçse de,
FETÖ
’nün kirli oyunları sürüyor. Genelkurmay çatı davasında yargılanan FETÖ'cülerin mahkeme salonlarında kurduğu iftira tezgâhına bazı sözde gazetecilerin destek vermesi büyük tepki çekti.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED)
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"gazetecilik"
kisvesi altında FETÖ’nün psikolojik harp yöntemlerine alet olanlara çok sert çıktı.
Yargının değil, teröristlerin sözcülüğünü yapıyorlar
Yargının değil, teröristlerin sözcülüğünü yapıyorlar
UMED açıklamasında, darbeci sanıkların senaryo niteliğindeki ifadelerini manşetlere taşıyan kalemşörlerin, hakikatle değil FETÖ'nün ajandasıyla hareket ettiğini belirtti. Açıklamada,
"Bu habercilik değil, açıkça terör örgütüyle işbirliği içinde yürütülen bir psikolojik harekât girişimidir"
denildi.
"Milletin değil FETÖ’nün safındalar"
"Milletin değil FETÖ’nün safındalar"
Sanıkların iftiralarına ve kurgusal iddialarına yer veren yayınların “sahte bir gündem oluşturma ve ihaneti perdeleme” çabasında olduğu vurgulandı. Dernek
"Bu habercilik değil, kirli hedeflerine ulaşmak için her yolu meşru gören teröristleri aklamak; vesayet zincirinin halkaları bir bir kırılırken algıyla karanlık hayallerini diri tutma çabasıdır."
ifadelerini kullandı.
"Medya FETÖ’nün kara propagandasına alet olamaz"
"Medya FETÖ’nün kara propagandasına alet olamaz"
UMED açıklamasında, medya kuruluşlarının görevinin, FETÖ’nün mahkeme salonlarında da sürdürdüğü şeytani eylemleri kamuoyuna en yalın ve net şekilde aktarmak olduğu vurgulandı.
"Gazetecilere düşen görev, kanlı işgal girişimini basite indirgemek, sulandırmak için ifade esnasında kontrgerilla, FETÖ ve Gladio yöntemleri kullanarak psikolojik üstünlüğü ele geçirmeye çalışanların sözcülüğünü yapmak değildir."
denilerek, meslek etiğine aykırı yayınlara karşı kamuoyunun dikkatli olması çağrısı yapıldı.
"Bu işbirliği affedilemez"
"Bu işbirliği affedilemez"
Dernek, açıklamasının sonunda “Sözde gazeteciler, yargının değil teröristlerin sözcülüğünü yapıyor. Bu ihaneti millet affetmez, tarih unutmaz” ifadeleriyle FETÖ’nün medya ayağına karşı sert mesaj verdi.
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