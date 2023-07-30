Ümit Özdağ: İYİ Parti seçmeni ikinci turda sandığa gitmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan'a oy veren İYİ Partililerin ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda üç bakanlık ve MİT Başkanlığı karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mavi Karadeniz TV'de konuşan Özdağ, ilk turda İYİ Parti'ye oy veren seçmenin ikinci turda sandığa gitmediğini söyledi.
Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, Sinan Oğan'ın Zafer Partisi, MHP ve İYİ Parti'den oy aldığını belirtti.