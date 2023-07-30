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Ümit Özdağ: İYİ Parti seçmeni ikinci turda sandığa gitmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti seçmeninin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandığa gitmediğini söyledi. Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, "Birinci turda Sinan Oğan’a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey’e vermemişler" dedi.

16:17 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan'a oy veren İYİ Partililerin ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan'a oy veren İYİ Partililerin ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda üç bakanlık ve MİT Başkanlığı karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mavi Karadeniz TV'de konuşan Özdağ, ilk turda İYİ Parti'ye oy veren seçmenin ikinci turda sandığa gitmediğini söyledi.

Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, Sinan Oğan'ın Zafer Partisi, MHP ve İYİ Parti'den oy aldığını belirtti.

'İkinci turda Kemal Bey'e oy vermediler'

MHP'ye oy veren seçmenin ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirten Özdağ,
"Bunu ilk kez açıklıyorum, İYİ Parti’ye oy veren seçmen sandığa gitmemiş ikinci turda. Birinci turda Sinan Oğan’a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey’e vermemişler."
diye konuştu.



#Ümit Özdağ
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
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