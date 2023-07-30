Ümit Özdağ: İYİ Parti seçmeni ikinci turda sandığa gitmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokole ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğine dair protokolün gizlenmesi taraftarı olmadığını belirten Özdağ, "28'i gecesi eğer Kemal Bey kazanmış olsaydı Zafer Partisi İçişleri Bakanlığı ve diğer iki bakanlığı alacaktı. Demek ki bunun gizliliği ve benim namusuma emanet edilişi ayın 28'i akşamına kadar. Gizlenmesini hiç doğru bulmuyorum. Yanlış olduğunu da Kemal Bey'e söyledim ama rica ettiği için de 28'ine kadar sustum" dedi.