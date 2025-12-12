Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ümraniye'de silah ticareti operasyonu: 11 adet tabanca ele geçirildi

Ümraniye'de silah ticareti operasyonu: 11 adet tabanca ele geçirildi

14:4212/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.T., çıkarıldığı mahkemece 'Silah ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.T., çıkarıldığı mahkemece 'Silah ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de 'Silah ticareti' suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir şüphelinin evine ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 'Silah ticareti' suçuna yönelik 7 Aralık günü Ümraniye ve Ataşehir'deki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen Ü.T., gözaltına alındı. Şüpheli Ü.T.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 11 adet tabanca, 3 adet şarjör, 112 adet fişek ve 1 adet job ele geçirildi.


ŞÜPHELİ TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.T., çıkarıldığı mahkemece 'Silah ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İstanbul
#Ümraniye
#silah ticareti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM sınav takvimi açıklandı! İşte 2026 BİLSEM sınav tarihi, başvuru ve sonuç değerlendirme tarihleri