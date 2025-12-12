Ümraniye'de silah ticareti operasyonu: 11 adet tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 'Silah ticareti' suçuna yönelik 7 Aralık günü Ümraniye ve Ataşehir'deki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen Ü.T., gözaltına alındı. Şüpheli Ü.T.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 11 adet tabanca, 3 adet şarjör, 112 adet fişek ve 1 adet job ele geçirildi.