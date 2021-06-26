Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu 3 oturum halinde yapılacak. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi olacak. 2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı oturum saat 10.15'te başladı.

Adaylar 120 soruya 135 dakikada cevap arıyor.

AA

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 781 bin 760 aday katılıyor. Pazar günü 10.15'te başlayacak sınavda 160 soru için 180 dakika süre tanınıyor. YKS'de 727 bin 820 görevli var ve son oturum Yabancı Dil Testi.

AA

Bu sınava 130 bin 522 aday giriyor. Pazar günü 15.45'te başlayacak oturumda 80 soru yer alıyor. Adaylara 120 dakika süre veriliyor.

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