Gündem Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı
EĞİTİM

Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 81 il ile Lefkoşa'da başladı. 2 buçuk milyondan fazla aday istedikleri üniversite ve bölüme girebilmek için ter döküyor.

Haber Merkezi İHA
Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı
Arşiv

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu 3 oturum halinde yapılacak. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi olacak. 2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı oturum saat 10.15'te başladı.

Adaylar 120 soruya 135 dakikada cevap arıyor.

AA

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 781 bin 760 aday katılıyor. Pazar günü 10.15'te başlayacak sınavda 160 soru için 180 dakika süre tanınıyor. YKS'de 727 bin 820 görevli var ve son oturum Yabancı Dil Testi.

AA

Bu sınava 130 bin 522 aday giriyor. Pazar günü 15.45'te başlayacak oturumda 80 soru yer alıyor. Adaylara 120 dakika süre veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak

ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Rakam verip duyurdu
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Rakam verip duyurdu

Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti
GÜNDEM
Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

Abone Ol Google News
Sahte indirim uyarısı

Sahte indirim uyarısı

​Bayram öncesi fırsatçılar harekete geçti.
Diplomalı arıcı

Diplomalı arıcı

​Devlet desteğiyle kendi işini kurdu.
İHA muhabirini darp eden İYİ Partili Lütfü Türkkanın korumalarından pes dedirten ifadeler: Üç maymunu oynadılar

'Selam' <br>gençlerle buluştu

'Selam'
gençlerle buluştu

​Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da.

​Almanlara yönelik Türkiye anketinde sevindiren sonuç

Onu bile çaldılar

Onu bile çaldılar

​Hırsızlar siteyi soyup soğana çevirdi.

​Her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyorlar
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Üç kilometre koştu

Üç kilometre koştu

Sınav başlamadan kimliğini kardeşine yetiştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.