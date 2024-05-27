Üniversite programında skandal: Araştırma görevlisi İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı

Üniversiteden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.