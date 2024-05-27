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Üniversite programında skandal: Araştırma görevlisi İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta skandal bir olay yaşandı. ÇAKÜFEST etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda İstiklal Marşı okunduğu sırada bir araştırma görevlisinin ayağa kalkmadığı görüldü. Tepkiler üzerine hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisinin açığa alındığı bildirildi.

23:00 - 27/05/2024 Pazartesi
IHA
Hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.
Hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen bir programda İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı.

Tepkiler üzerine soruşturma başladı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde ÇAKÜFEST etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansta araştırma görevlisi M.Ç., saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadı.

Yaşanan olayın ardından gelen tepkiler üzerine Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.

Üniversiteden açıklama: Açığa alındı

Üniversiteden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.



#İstiklal Marşı
#Çankırı Karatekin Üniversitesi
#ÇAKÜFEST
#Araştırma Görevlisi
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