Üniversite yolunda ilk adım

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15’te yapılacak. TYT’ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvururken, yarın yapılacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 203 bin 639 aday katılacak.

EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

Bu yıl YKS'ye 921 bin 248 aday ilk kez, 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beşinci ya da daha fazla kez başvuruda bulundu. En genç adayın 16, en yaşlı adayın 87 yaşında olduğu sınava 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi başvuruda bulundu.

DÖRT İLÇEDE İLK KEZ YKS DÜZENLENECEK

2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu. Sınava 15 bin 360 engelli aday başvurdu. Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde bu yıl ilk kez YKS gerçekleştirilecek.

8 SPORCUYA BELGRAD'DA YKS UYGULAMASI

Sınava başvuran ancak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT uygulaması düzenlenecek.

Adaylar, Türkiye ile eş zamanlı olarak ve aynı koşullarda sınava girecek.

Soru kitapçıkları güvenle ulaştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026-YKS’ye ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 254 sınav merkezine sevkiyatı tamamlandı. Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan 531 nakil aracı, ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı. Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için çalışan 100'den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezinde bulunuyor. Kapalı matbaa merkezinde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak. Nakliye araçları, 254 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaştırıldı. Sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenlere teslim edildi.

Meydanlarda milli maç yayınına YKS ayarı

Milli maç coşkusu bu kez YKS nedeniyle daha sessiz karşılandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS dolayısıyla 81 ilin valiliğinden, Türkiye'nin Paraguay maçının sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesini istedi. Alınan bilgiye göre Çiftçi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah 06.00'da oynanan Türkiye-Paraguay maçının, YKS'ye girecek adayların dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesi için 81 ilin valiliğine talimat verdi.











