Milli Eğitim Bakanı Tekin'den çok konuşulacak çıkış: 'Zulüm 1453' diyenler beni eleştiriyor

"Bu olayı, yani 1453'ü zulüm olarak görenler, biraz önce okunan ‘Elif Olmak Zor’ şarkısındaki, Mevlana İdris'in şiirindeki Türkiye'yi bize yaşatanlar. Onlar 'Zulüm 1453' olarak bakıyorlar. Bizse Türkiye'de insanların dini, inanç, ibadet hürriyetlerinin garanti altına alınması gerekli olan bir perspektiften bakarak İstanbul'u bu anlamda inançların özgürleştiği bir fetih olarak görüyoruz. Biz, çocuklarımız milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişsinler istiyoruz. Mevzuyu, 1453'ü fetih olarak gören bizler tarihimizle, atalarımızla, onların icraatlarıyla gurur duyuyoruz ve 'Fetih 1453' diyoruz. Ama çocuklarımıza müfredatımızda milli ve manevi değerleri öğretmemize karşı çıkanlar, 'Neden öğretiyorsunuz?' diyenler ise olaya 'Zulüm 1453' olarak bakıyorlar."