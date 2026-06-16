Bakan Tekin: Okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik eylem planları hazırlandı

Bu öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında yer almamakla birlikte, net okullaşma oranının uluslararası tanımı gereği ortaöğretim teorik çağ nüfusu olan 14-17 yaş grubu içinde sayıldığını bildiren Tekin, "Bu nedenle, özellikle 17 yaş grubunda görülen azalma ortaöğretim net okullaşma oranını aşağı çekmiş; 14, 15 ve 16 yaş gruplarında ise okullaşma oranları önceki yıllarla büyük ölçüde benzer düzeyde kalmıştır. Bu çerçevede, söz konusu değişimin ortaöğretim çağındaki öğrencilerin tamamının eğitim sistemi dışına çıktığı şeklinde yorumlanması doğru değildir."