Okullaşmadaki düşüşün nedeni erken mezuniyet

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortaöğretim net okullaşma oranlarında görülen düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve bazı milletvekillerinin konuya ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Tekin, söz konusu azalmanın eğitim sisteminden kopuş anlamına gelmediğini ifade etti. Bakan Tekin, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda ortaöğretim net okullaşma oranında görülen düşüşün temel nedeninin, 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan 2007 doğumlu öğrencilerin bir bölümünün 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda ortaöğretimden mezun olması olduğunu belirtti. Tekin, kamuoyunda 4+4+4 sistemi olarak bilinen düzenleme sonrasında ilkokula başlayan bu öğrencilerin, mezun olmalarına rağmen uluslararası hesaplama yöntemleri gereği ortaöğretim çağ nüfusu içinde değerlendirilmeye devam edildiğini kaydetti.

EĞİTİM SİSTEMİNDEN KOPUŞ DEĞİL

Özellikle 17 yaş grubunda yaşanan azalmanın net okullaşma oranını aşağı çektiğini ifade eden Tekin, 14, 15 ve 16 yaş gruplarında ise okullaşma oranlarının önceki yıllarla büyük ölçüde benzer seviyelerde seyrettiğini söyledi. Bu nedenle ortaya çıkan tablonun, ortaöğretim çağındaki öğrencilerin eğitim sistemi dışına çıktığı şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığını vurgulayan Tekin, verilerin teknik ve demografik nedenlerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

EYLEM PLANLARI HAZIRLANDI

Ortaöğretim çağındaki öğrencilerin eğitime erişim ve devam durumlarının birçok farklı etkene bağlı olduğunu belirten Tekin, Bakanlık olarak devamsızlık, okul aidiyeti, akademik destek ihtiyacı ve rehberlik süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Devamsızlık ve eğitimden kopma riski taşıyan öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Tekin, bu kapsamda 81 ilin milli eğitim müdürlüklerinden veriler toplandığını ve farklı okul türlerinde devam ile okullaşma oranlarını artırmaya yönelik eylem planlarının hazırlandığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, saha çalışmaları ve yeni uygulamalarla öğrencilerin eğitim sistemine katılımını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.







