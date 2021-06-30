Ünlü oyuncunun erkek arkadaşı dehşet saçtı: Yedisi polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı

Olay saat 00.30 sıralarında Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda meydana geldi.

İddiaya göre Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan çalışanlarının tartışmaya müdahale etmesinin ardından Çalıkoğlu, bıçakla mekan çalışanlarına saldırdı.

7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

ÇAKIR, SALDIRIYA UĞRADIKLARINI SÖYLEDİ

Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, “Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar" dedi.

ÇINAR, ARABASINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNMASINDA ÇALIKOĞLU'NU SUÇLAMIŞTI

Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti.

FOTOĞRAF 7 Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarı esnafı ile kıraathane işletmecileri arasında belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1'i yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Tedavileri süren 15 yaralıdan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanılan sopalar ele geçirildi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı sopalı kavga1 ölü, 15 yaralı Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı sopalı kavga1 ölü, 15 yaralı Diyarbakır’da pazarcı ve kahveciler birbirine girdi: 1 ölü, 5'i ağır 15 yaralı Diyarbakır'da iki grubun silahlı ve sopalı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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