Ünlü isimlere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni gelişme: Gözaltına alınan isimler serbest bırakıldı

8/10/2025, Çarşamba
IHA
‘Uyuşturucu’ operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimler serbest bırakıldı.
‘Uyuşturucu’ operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimler serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade vermişti.
Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.
Ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti. Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.

