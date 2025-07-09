Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı

"Yangının çıkış sebepleriyle ilgili jandarma gerekli tahkikatını yaptı. Şu an bulunduğumuz Banaz yangının sebebi maalesef biçerdöver kaynaklı. Eşme Ağabey köyü yangınının çıkış sebebi ise çoban ateşinden kaynaklı. İlimiz genelinde zaten biçerdöver saatlerine belli bir düzenleme getirdik ama duyurularımıza rağmen yine de bunun önüne geçebilmiş değiliz. Bu iki yangına ilişkin şu an 3 kişi gözaltına alındı. Hem Banaz Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de Eşme Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü tahkikat sonucunda 3 kişi gözaltında ve işlemleri devam etmektedir."