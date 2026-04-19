Uşak'ta skandalın perde arkası aralanıyor: Dijital materyallerden 'özel arşiv' ve 'hayali personel' çıktı

MAAŞLARI BELEDİYEDEN ÖDENEN PERSONELİN, YALIM’A AİT PAVYON VE OTELDE ÇALIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul merkezli operasyonun Uşak ayağında el konulan dijital materyaller üzerindeki sis perdesi aralandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/5027 sayılı dosyası kapsamında, Başkan Özkan Yalım’a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı. Savcılık kaynaklarından sızan bilgiler, belediye yönetimindeki usulsüzlüklerin yanı sıra şahsi bilgisayarlarda tutulan "özel arşivi" deşifre etti.

ADLİ BİLİŞİM RAPORU: 254 MÜSTEHCEN GÖRSEL VE GİZLİ ÇEKİM

Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla yaptığı incelemeler, dijital materyallerin içeriğini tek tek raporladı. Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde şu çarpıcı detaylar yer aldı:

Holly Stone Bilgisayarı: İşletmede kullanılan HP marka dizüstü bilgisayarda (41 Sıra No’lu materyal), silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi.

Otel Odasında Gizli Kayıt: Yalım Garden Otel’in muhasebe bilgisayarından (21.2 Sıra No’lu materyal) çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu. İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen; başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının "gerçek bir kişiye ait olduğu" rapor edildi.

YALIM’IN KADROSU BELEDİYEDE OLAN 13 PERSONELLE OTEL-PAVYON İŞLETMECİLİĞİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sadece dijital veriler değil, SGK ve muhasebe kayıtları üzerindeki "fikri takip" de çarpıcı bir "hayali personel" sistemini ortaya çıkardı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen verilere göre;

Özkan Yalım’a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü belirlendi.

Bu şahısların maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği ancak fiilen Yalım’ın şahsi şirketlerinde hizmet verdikleri saptandı. Bazı dönemlerde ise aynı personelin hem belediye hem de şirket üzerinden "çift dikiş" sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.

3 HARDDİSK BOZUK, KAMERA KAYITLARI VE DİJİTAL MATERYAL İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Soruşturmanın derinleşen safhasında, Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet harddiskin bozuk olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, ele geçirilen 3 adet yüksek hacimli kamera kayıt cihazının imaj alma ve çözümleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu kayıtlardan çıkacak görüntülerin, rüşvet ve usulsüzlük iddialarını somutlaştıracağı değerlendiriliyor.

’OPERASYONLAR SİYASİ', SÖYLEMİ VATANDAŞ NEZDİNDE KARŞILIK BULMUYOR

Savcılık tarafından hazırlanan son raporlar; dosyanın sadece bir yolsuzluk davası olmadığını, "Rüşvet" ve "Kamu Kurumlarını Araç Olarak Kullanarak Dolandırıcılık" suçlarının teknik delillerle desteklendiğini gösteriyor. Başkan Özkan Yalım ve ekibinin, belediye imkanlarını şahsi ticari imparatorluklarını finanse etmek için kullandığı iddiaları, yargı önünde hesap verilecek ana gündem maddesi haline geldi.