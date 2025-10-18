Yeni Şafak
Uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

10:4018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Eskişehir’de jandarma ekiplerince üzerinde ve ikametinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Seyitgazi İlçesi’nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında ekiplerce hareketlerinden şüphelenilen 2 şahsın kaba üst yoklamasında 2 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise, 11 adet sentetik ecza hap ve 377 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundurdukları belirlendi.



Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı


Şüpheli şahıslar hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ ile ’Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak Satın Almak veya Kabul Etmek’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

