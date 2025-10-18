Uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Seyitgazi İlçesi’nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında ekiplerce hareketlerinden şüphelenilen 2 şahsın kaba üst yoklamasında 2 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise, 11 adet sentetik ecza hap ve 377 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundurdukları belirlendi.