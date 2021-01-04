​Uyuşturucu kaçakçılarına darbe: Zula patladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede 2020 verilerini paylaştı. Uyuşturucuya yönelik “Bataklık” dahil yapılan 158 bin 674 operasyonda, 229 bin 156 kişi gözaltına alındı, 23 bin 693 kişi tutuklandı. Bu kapsamda, 3 bin 689 kg metamfematin, 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 4 milyon 259 bin 238 adet sentetik ecza, 1355 kg bonzai, 86 bin 808 kg esrar, 838 kg kokain, 13 bin 226 kg eroin, 7 milyon 533 bin 606 ectasy hap, 2 milyon 701 bin 61 adet captagon hap, 604 kg afyon ve 2976 kg skunk ele geçirildi. Geçen yıllara oranla ele geçirilen maddelerde yaşanan yüzdelik artış metamfematinde yüzde 254, kenevirde yüzde 170,9, sentetik eczada yüzde 106,3, bonzaide yüzde 90,8, esrarda yüzde 35 oldu. 2019’un 11 aylık döneminde 221, 2020’nin 11 ayında ise 175 kişi uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybetti, ölümler yüzde 20,8 azaldı.

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GRİ LİSTEYE 2 ÇİZİK

Terörle mücadele kapsamında Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi. Haberi Bakan Soylu Twitter hesabından “2021’de kahramanlarımız, Gabar Dağı’ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Allah evlatlarımızı muhafaza etsin” mesajıyla duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede aranan “Evrim Cembeli” kod adlı Menice Özkan ve “Tekoşin Cudi” kod adlı Edibe Kündün oldukları belirtildi. Jandarma komando ve özel harekat birliklerinin bölgedeki operasyonu sürüyor. Ayrıca Suriye’de de PKK/YPG’li 3 terörist öldürüldü. Sızma girişiminde bulunan teröristlerden 2’si Barış Pınarı bölgesinde, diğeri ise Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde etkisiz hale getirildi.

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