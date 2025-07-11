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Uyuşturucu satarken yakalandı: 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Uyuşturucu satarken yakalandı: 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

11:3011/07/2025, Cuma
AA
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Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık C.Ş. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 3 Haziran 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 13,04 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, C.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.Ş. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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