Uyuşturucuya dronlu takip: Tarlada araya gizleneni buluyor

Türkiye'de 2016-2021 arasında hava araçlarının kullanıldığı 226 büyük çaplı narkoterör operasyonunda 253 ton esrar, 279 milyon 374 bin kök kenevir ele geçirildi. İmha işlemi ile 67 milyar liralık yasadışı gelir engellendi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadelede hem uydu görüntülerini, hem de hava araçlarını aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz yıl uydu, dron ve diğer hava araçları üzerine yerleştirilen sensörler ve termal kameralarla tespit edilen 549 bin kök kenevir ele geçirilip imha edildi. TÜBİTAK ve Türkiye’de birçok üniversiteden uzmanlarla birlikte geliştirilen bilgisayar destekli Uzaktan Algılama Sistemleri, binlerce hektar genişliğindeki ovalardan en küçük tarlalara kadar uyuşturucu tespiti yapabiliyor.

Uzaktan algılama sistemlerinin geliştirilmesinde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Levent Başayiğit, şunları söyledi: