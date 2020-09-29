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Gündem Eşine uzaklaştırma kararı aldırdı Kalbinden bıçaklayarak öldürdü
ADANA

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kalbinden bıçakladığı Serap, öldü

Eşine uzaklaştırma kararı aldırdı: Kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Serap Öner (26), uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Ali Öner (24) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri kaçan Ali Öner'i yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Serap Öner ve Ali Öner
Serap Öner ve Ali Öner

Olay, dün gece saatlerinde Adana''nın Ceyhan ilçesindeki Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ali Öner'in yanından ayrılan iki çocuk annesi Serap Öner, bir ay önce babasının evine geldi.

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Geçen hafta uzaklaştırma kararı da aldıran Serap Öner'den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınbabasının evine gelerek kapının önünde gördüğü eşiyle tartışmaya başladı.

Serap Öner

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi kendi imkanları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner'i yakalamak için çalışma başlattı.

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Serap Öner ve Ali Öner
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